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Раздел: Авто  
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Долгожданную Mazda RX-9 показали на новых рендерах

Долгожданную Mazda RX-9 показали на новых рендерах Серийное производство предыдущей версии модели было окончено более 5 лет назад.

Японский спортивный автомобиль Mazda RX-9, оснащённый роторно-поршневым двигателем Ванкеля, согласно этому независимому рендеру, получит «мускулистый» кузов спортивного купе, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.

Если есть на данный момент какая-либо из моделей компании Mazda, которую мы действительно хотели бы увидеть в серийном варианте, то это будет совершенно новый представитель спортивной серии RX, который по традиции получит роторно-поршневой двигатель Ванкеля.

Пока что нет точной информации о том, какое же имя получит долгожданная японская новинка, однако согласно сообщениям инсайдеров, скорее всего, преемник моделей RX-7 и RX-8 станет называться Mazda RX-9.

Отметим, что серийное производство Mazda RX-8 прекратилось в далеком 2012 году, а судя по так называемым «шпионским» фотографиям, которые появились в конце прошлого года, автопроизводитель приступил к тестам новой версии RX-8 – прототип спорткара видели на трассе Нюрбургринг. Ходили слухи и о том, что инженеры японской компании могут заменить роторный двигатель на тот, который использует принцип внутреннего сгорания.

На данный момент, бренд еще официально не подтвердил свое намерение представить новый роторный спорткар. Предполагается, что RX-9 будет позиционироваться немного выше, чем родстер MX-5, он же Miata. Эти два автомобиля будут иметь одинаковую конфигурацию - передний двигатель и задний привод.

Как предполагает этот рендер, японская новинка получит форму купе, и получит новое стилистическое направление компании – оно получило название Kodo, с длинным капотом, под котором сможет вольготно разместиться роторный двигатель. Создатели этой компьютерной визуализации также отметили, что ими были использованы некоторые элементы экстерьера от концепта RX-Vision Concept 2015 года.

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Самое замечательное в новом RX-9, так это то, что он получит роторный двигатель, который, скорее всего, будет называться SkyActiv-R. Известно, что инженеры компании Mazda в настоящее время находятся на стадии разработки мотора для своей новинки.

Долгожданную Mazda RX-9 показали на новых рендерах
Долгожданную Mazda RX-9 показали на новых рендерах
Долгожданную Mazda RX-9 показали на новых рендерах
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 Теги: Mazda RX-9, рендер

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Сегодня, 07:07 » Автор: Евгений Шевченко
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