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Раздел: Авто  
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Autopilot Tesla станет полностью автономным

Autopilot Tesla станет полностью автономнымКомпания Tesla объявила, что все автомобили с полуавтономным управлением обновят до полного автомата.

Внедрение автопилота запланировано на август текущего года, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Avtodream

Ранее компания выпустила автомобили с полуавтономным управлением, но с каждым днем поступает все больше жалоб от владельцев на огромное количество недостатков.

В новой версии автомобилей Autopilot Tesla управление будет полностью автоматизировано.

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Компания заявила, что учла все жалобы покупателей. По их словам эта система будет намного безопаснее.
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 Теги: Tesla, автопилот

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Сегодня, 12:24 » Автор: Татьяна Ларина
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