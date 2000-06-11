Раздел: Авто
Autopilot Tesla станет полностью автономным
Компания Tesla объявила, что все автомобили с полуавтономным управлением обновят до полного автомата.
Внедрение автопилота запланировано на август текущего года, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Avtodream
Ранее компания выпустила автомобили с полуавтономным управлением, но с каждым днем поступает все больше жалоб от владельцев на огромное количество недостатков.
В новой версии автомобилей Autopilot Tesla управление будет полностью автоматизировано.
Читайте также: Tesla увеличила поставки автомобилей в два раза
Компания заявила, что учла все жалобы покупателей. По их словам эта система будет намного безопаснее.
Внедрение автопилота запланировано на август текущего года, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Avtodream
Ранее компания выпустила автомобили с полуавтономным управлением, но с каждым днем поступает все больше жалоб от владельцев на огромное количество недостатков.
В новой версии автомобилей Autopilot Tesla управление будет полностью автоматизировано.
Читайте также: Tesla увеличила поставки автомобилей в два раза
Компания заявила, что учла все жалобы покупателей. По их словам эта система будет намного безопаснее.
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