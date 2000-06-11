Nissan приостановила разработку водородного автомобиля

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FCEV построен на совершенно новой платформе, которая была создана специально для использования водородных топливных элементов.

В этом отношении у компании Kia есть весьма неслабый козырь.

На данный момент специалисты рассматривают экономическую целесообразность запуска в производство серии автомобилей на водородном топливе. В 2009 году Mercedes-Benz уже пытались вывести на рынок автомобиль на водородном топливе. Тогда экологически чистой силовой установкой укомплектовали компактвэн B-класса, однако проект