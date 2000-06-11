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Раздел: Авто  
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Nissan приостановила разработку водородного автомобиля

Nissan приостановила разработку водородного автомобиляЭти автомобили называют полностью экологически чистыми

Компания Nissan заявила, что решила заморозить проект совместной разработки с компаниями Daimler и Ford автомобиля на топливных элементах, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Укринформ.

“Официальные представители компании Nissan заявили, что перспективы использования автомобилей на топливных элементах в ближайшее время представляются маловероятными”, - говорится в сообщении.

Как известно, автомобили на топливных элементах приводятся в движение благодаря энергии, вырабатываемой в процессе химической реакции с участием водорода и кислорода. Эти автомобили называют полностью экологически чистыми, поскольку они выбрасывают в атмосферу только воду.

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Руководство компании Nissan заявило, что высокая цена самого автомобиля, а также медленные темпы установки водородных автозаправочных станций мешают внедрению в жизнь работающих на топливных элементах автомобилей. В связи с этим компанией было принято решение о замораживании проекта.
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 Теги: Nissan, водородные автомобили

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Сегодня, 13:44 » Автор: Татьяна Ларина
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