Раздел: Авто
Грядет эра новых гиперкаров
Новая категория вступит в силу в 2020 году.
На пресс-конференции в Ле-Мане обсуждался новый регламент проведения гоночных заездов и требования к участникам соревнований.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на CAR.RU.
Ожидается, что на смену действующему классу LMP1, придет новый, который вберет в себя свойства сразу всех существующих направлений: суперкары, гиперкары, премиальные GT-версии, концепты и другие.
Остается пока что интригой само название. Озвучивались вариации: GTPrototype, Super Sportscar, Le Mans Supercars, а также Le Mans Hypercars.
Первоцель задумки — привести автомодели к некоему общему стандарту, чтобы уравнять участников в потенциальных возможностях техники и оставить последнее слово за пилотом.
Читайте также: Bugatti отзывает партию гиперкаров: названа причина
Было предложено дать «зеленый свет» различным аэродинамическим приспособлениям. Также предлагается снизить бюджет на производство машин обсуждаемого класса. Точные цифры по что никто не называет, но расчет идет на то, что бюджет должен уменьшиться в разы.
На пресс-конференции в Ле-Мане обсуждался новый регламент проведения гоночных заездов и требования к участникам соревнований.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на CAR.RU.
Ожидается, что на смену действующему классу LMP1, придет новый, который вберет в себя свойства сразу всех существующих направлений: суперкары, гиперкары, премиальные GT-версии, концепты и другие.
Остается пока что интригой само название. Озвучивались вариации: GTPrototype, Super Sportscar, Le Mans Supercars, а также Le Mans Hypercars.
Первоцель задумки — привести автомодели к некоему общему стандарту, чтобы уравнять участников в потенциальных возможностях техники и оставить последнее слово за пилотом.
Читайте также: Bugatti отзывает партию гиперкаров: названа причина
Было предложено дать «зеленый свет» различным аэродинамическим приспособлениям. Также предлагается снизить бюджет на производство машин обсуждаемого класса. Точные цифры по что никто не называет, но расчет идет на то, что бюджет должен уменьшиться в разы.
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