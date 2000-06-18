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Раздел: Авто  
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В США суперкар 1966 года выставили на продажу за 12 миллионов долларов

В США суперкар 1966 года выставили на продажу за 12 миллионов долларов Ford GT40 имеет отличное состояние после полного восстановления.

В конце августа на торги RM Sotheby's в Монтерее (США) выставят уникальный суперкар Ford GT40 образца 1966 года. За это автомобиль планируют выручить от 9 до 12 долларов, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на ТвояМашина.

Выставлен на продажу автомобиль выступал на марафоне «24 часа Ле-Мана» в 1966 году. Машина, которая принадлежала команде Holman and Moody, заняла на турнире третье место.

Этот суперкар стал одним из трех Ford GT, которым в тот год достался весь подиум.

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Автомобиль был полностью восстановлен. Суперкар оснащен 7,0-литровой атмосферной «восьмеркой» мощностью 492 лошадиные силы.

В США суперкар 1966 года выставили на продажу за 12 миллионов долларов
В США суперкар 1966 года выставили на продажу за 12 миллионов долларов
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 Теги: Ford, суперкар

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Сегодня, 02:15 » Автор: Евгений Шевченко
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