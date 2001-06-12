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Раздел: Авто  
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Энтузиасты превратили BMW X5 в открытый внедорожник

Энтузиасты превратили BMW X5 в открытый внедорожник Из кроссовера в плохом состоянии сделали багги.

Люксовый среднеразмерный кроссовер BMW X5 превратили во вседорожное багги. Ранее ещё никто в мире до такого не додумался, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AutoNews.

Казалось бы, нет никакого смысла превращать BMW X5 в багги. Но на самом деле всё станет на свои места, если учесть, что кроссовер, когда над ним начали работать, был в очень плохом состоянии. Его, наверное, взяли со стоянки битых и старых автомобилей.

Несколько автомобильных энтузиастов, приложив много времени и сил, дали разбитому X5, как говорится, «вторую жизнь». Правда, это жизнь не люксового кроссовера, а багги, удел которого ездить по российскому бездорожью. Следует отметить, что денег в восстановление этого X5 было вложено по минимуму. Энтузиасты всё делали самостоятельно.

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Между тем, BMW сейчас готовится к началу серийного производства нового поколения BMW X5. Кроссовер получил заметные изменения в дизайне кузова, в салоне, а также передовые системы коммуникации и безопасности. В продаже он появится осенью нынешнего года.

Энтузиасты превратили BMW X5 в открытый внедорожник
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 Теги: BMW X5, багги

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Сегодня, 04:53 » Автор: Евгений Шевченко
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