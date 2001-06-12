Раздел: Авто
Энтузиасты превратили BMW X5 в открытый внедорожник
Из кроссовера в плохом состоянии сделали багги.
Люксовый среднеразмерный кроссовер BMW X5 превратили во вседорожное багги. Ранее ещё никто в мире до такого не додумался, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AutoNews.
Казалось бы, нет никакого смысла превращать BMW X5 в багги. Но на самом деле всё станет на свои места, если учесть, что кроссовер, когда над ним начали работать, был в очень плохом состоянии. Его, наверное, взяли со стоянки битых и старых автомобилей.
Несколько автомобильных энтузиастов, приложив много времени и сил, дали разбитому X5, как говорится, «вторую жизнь». Правда, это жизнь не люксового кроссовера, а багги, удел которого ездить по российскому бездорожью. Следует отметить, что денег в восстановление этого X5 было вложено по минимуму. Энтузиасты всё делали самостоятельно.
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Между тем, BMW сейчас готовится к началу серийного производства нового поколения BMW X5. Кроссовер получил заметные изменения в дизайне кузова, в салоне, а также передовые системы коммуникации и безопасности. В продаже он появится осенью нынешнего года.
Люксовый среднеразмерный кроссовер BMW X5 превратили во вседорожное багги. Ранее ещё никто в мире до такого не додумался, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AutoNews.
Казалось бы, нет никакого смысла превращать BMW X5 в багги. Но на самом деле всё станет на свои места, если учесть, что кроссовер, когда над ним начали работать, был в очень плохом состоянии. Его, наверное, взяли со стоянки битых и старых автомобилей.
Несколько автомобильных энтузиастов, приложив много времени и сил, дали разбитому X5, как говорится, «вторую жизнь». Правда, это жизнь не люксового кроссовера, а багги, удел которого ездить по российскому бездорожью. Следует отметить, что денег в восстановление этого X5 было вложено по минимуму. Энтузиасты всё делали самостоятельно.
Читайте также: Французский производитель DS прекратил выпуск двух моделей хетчбэков
Между тем, BMW сейчас готовится к началу серийного производства нового поколения BMW X5. Кроссовер получил заметные изменения в дизайне кузова, в салоне, а также передовые системы коммуникации и безопасности. В продаже он появится осенью нынешнего года.
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