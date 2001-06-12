Раздел: Авто
Фотошпионы сделали первые снимки нового Audi S7
Автомобиль будет представлен до конца текущего года.
В Интернете появились новые шпионские фотографии Audi S7 нового поколения. Теперь мы видим эту новинку уже без камуфляжа, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AutoNews.
Официальная премьера нового Audi S7 с каждым днем становится все ближе и ближе. Об этом, в частности, свидетельствует тот факт, что его тестируют без камуфляжа. Обычно это означает, что автомобиль готов к своей презентации.
Судя по шпионским фотографиям, новый Audi S7 выглядит значительно более агрессивно, чем стандартный A7. Особенно сильны различия между этими моделями в передней части. Есть разница также в выхлопной системе.
Пока мы ещё не видели салон нового S7. Фотошпионам не удалось его сфотографировать. Думаем, что салон этой новинки будет достаточно сильно похож на салон A7. Ожидайте появление спортивных сидений, нового рулевого колеса и специальных обозначений. Видимо, у нового S7 будет современные системы активной и пассивной безопасности.
Нам до сих пор не известно, какой двигатель получит Audi S7 нового поколения. На этот счет есть несколько предположений. Так, возможно, что это будет 2,9 л би-турбо мотор V6 мощностью 440 л.с. Этим агрегатом, кстати, сейчас оснащается Porsche Panamera 4S. С таким двигателем S7 до 100 км/ч смог бы разогнаться примерно за 4,5 секунды.
Читайте также: Французский производитель DS прекратил выпуск двух моделей хетчбэков
Audi представит новый Audi S7 до конца текущего года, а его продажи начнутся в следующем году.
В Интернете появились новые шпионские фотографии Audi S7 нового поколения. Теперь мы видим эту новинку уже без камуфляжа, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AutoNews.
Официальная премьера нового Audi S7 с каждым днем становится все ближе и ближе. Об этом, в частности, свидетельствует тот факт, что его тестируют без камуфляжа. Обычно это означает, что автомобиль готов к своей презентации.
Судя по шпионским фотографиям, новый Audi S7 выглядит значительно более агрессивно, чем стандартный A7. Особенно сильны различия между этими моделями в передней части. Есть разница также в выхлопной системе.
Пока мы ещё не видели салон нового S7. Фотошпионам не удалось его сфотографировать. Думаем, что салон этой новинки будет достаточно сильно похож на салон A7. Ожидайте появление спортивных сидений, нового рулевого колеса и специальных обозначений. Видимо, у нового S7 будет современные системы активной и пассивной безопасности.
Нам до сих пор не известно, какой двигатель получит Audi S7 нового поколения. На этот счет есть несколько предположений. Так, возможно, что это будет 2,9 л би-турбо мотор V6 мощностью 440 л.с. Этим агрегатом, кстати, сейчас оснащается Porsche Panamera 4S. С таким двигателем S7 до 100 км/ч смог бы разогнаться примерно за 4,5 секунды.
Читайте также: Французский производитель DS прекратил выпуск двух моделей хетчбэков
Audi представит новый Audi S7 до конца текущего года, а его продажи начнутся в следующем году.
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