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Раздел: Авто  
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Nissan подарил японской полиции спорткар GT-R

Nissan подарил японской полиции спорткар GT-R Автомобиль окрасили в полицейские цвета и оснастили мигалкой.

Компания Nissan передала полиции префектуры Тотиги специальную версию спорткара GT-R. Уже скоро черно-белый автомобиль начнет патрулировать японские магистрали, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.

Кузов Nissan GT-R окрасили в традиционные черно-белые цвета японской полиции. Он получил черненые 20-дюймовые легкосплавные колесные диски, ярко-оранжевые тормозные суппорты, «мигалку» и динамики на крыше, а также проблесковые маячки, вмонтированные в решетку радиатора.

Данные о технической начинке нового патрульного автомобиля не сообщаются. В стандартной версии Nissan GT-R оснащается 3,8-литровым двигателем V6, выдающим 570 лошадиных сил и 637 Нм крутящего момента. Мотор работает в сочетании с 6-ступенчатой роботизированной коробкой передач с двумя сцеплениями. Привод – полный.

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Но независимо от характеристик Nissan GT-R является довольно щедрым подарком. Например, в США его стоимость начинается от 99 990 долларов.

Nissan подарил японской полиции спорткар GT-R
Nissan подарил японской полиции спорткар GT-R
Nissan подарил японской полиции спорткар GT-R
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 Теги: Nissan, GT-R, полиция

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Сегодня, 08:23 » Автор: Евгений Шевченко
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