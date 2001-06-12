Раздел: Авто
Nissan подарил японской полиции спорткар GT-R
Автомобиль окрасили в полицейские цвета и оснастили мигалкой.
Компания Nissan передала полиции префектуры Тотиги специальную версию спорткара GT-R. Уже скоро черно-белый автомобиль начнет патрулировать японские магистрали, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.
Кузов Nissan GT-R окрасили в традиционные черно-белые цвета японской полиции. Он получил черненые 20-дюймовые легкосплавные колесные диски, ярко-оранжевые тормозные суппорты, «мигалку» и динамики на крыше, а также проблесковые маячки, вмонтированные в решетку радиатора.
Данные о технической начинке нового патрульного автомобиля не сообщаются. В стандартной версии Nissan GT-R оснащается 3,8-литровым двигателем V6, выдающим 570 лошадиных сил и 637 Нм крутящего момента. Мотор работает в сочетании с 6-ступенчатой роботизированной коробкой передач с двумя сцеплениями. Привод – полный.
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Но независимо от характеристик Nissan GT-R является довольно щедрым подарком. Например, в США его стоимость начинается от 99 990 долларов.
Компания Nissan передала полиции префектуры Тотиги специальную версию спорткара GT-R. Уже скоро черно-белый автомобиль начнет патрулировать японские магистрали, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.
Кузов Nissan GT-R окрасили в традиционные черно-белые цвета японской полиции. Он получил черненые 20-дюймовые легкосплавные колесные диски, ярко-оранжевые тормозные суппорты, «мигалку» и динамики на крыше, а также проблесковые маячки, вмонтированные в решетку радиатора.
Данные о технической начинке нового патрульного автомобиля не сообщаются. В стандартной версии Nissan GT-R оснащается 3,8-литровым двигателем V6, выдающим 570 лошадиных сил и 637 Нм крутящего момента. Мотор работает в сочетании с 6-ступенчатой роботизированной коробкой передач с двумя сцеплениями. Привод – полный.
Читайте также: Энтузиасты превратили BMW X5 в открытый внедорожник
Но независимо от характеристик Nissan GT-R является довольно щедрым подарком. Например, в США его стоимость начинается от 99 990 долларов.
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