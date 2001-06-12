» » Google инвестирует 550 млн долларов в китайский интернет-магазин
Раздел: Авто  
0

Google инвестирует 550 млн долларов в китайский интернет-магазин

Google инвестирует 550 млн долларов в китайский интернет-магазинСреди инвесторов JD.com также числится китайская технологическая компания Tencent Holdings Ltd.

Компания Google инвестирует 550 миллионов долларов в китайский интернет-магазин JD.com, который является конкурентом маркетплейса AliExpress, сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

Так, в компании сообщили, что инвестиции помогут расширить партнерские отношения, включая продвижение товаров JD.com в торговом сервисе Google. Также отмечается, что поддержка Google поможет интернет-магазину выйти за рамки рынка Юго-Восточной Азии и Китая и увеличить свое присутствие на европейском и американском рынках.

Среди инвесторов JD.com также числится китайская технологическая компания Tencent Holdings Ltd.

Читайте также: В Токио открылся ресторан виртуальной реальности

Ранее сообщалось, что Google ведет переговоры о покупке части бизнеса компании Nokia, чтобы провести скоростной интернет в самолеты.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Google, Aliexpress

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 13:19 » Автор: Богдан Процив
     107
     0

Похожие новости по теме

Google в 100 раз увеличит свой парк беспилотников Google в 100 раз увеличит свой парк беспилотников

К концу 2018 года компания Waymo запустит беспилотное такси в американском Финиксе.

Ford инвестирует в электромобили $11 млрд Ford инвестирует в электромобили $11 млрд

К 2022 году компания планирует выпустить 40 гибридных и полностью электрифицированных авто.

Google научит автомобили распознавать полицейские машины Google научит автомобили распознавать полицейские машины

Беспилотные автомобили Google наездили уже более 1 млн миль.

Google представил новый дизайн автомобилей с автопилотом Google представил новый дизайн автомобилей с автопилотом

Первые 100 прототипов беспилотного автомобиля будут построены до конца 2015 году.

Google презентовал собственный автомобильный бренд Google презентовал собственный автомобильный бренд

Автомобили оснастят автопилотом.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх