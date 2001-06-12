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Раздел: Авто  
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Кадры яхты с системой автоматической парковки от Volvo

Кадры яхты с системой автоматической парковки от VolvoПодразделение Volvo выпустило систему для навигации с учетом условий окружающей среды.

Вспомогательное подразделение Volvo показало яхту, которая умеет швартоваться самостоятельно.

В перспективе новая яхта по-прежнему будет нуждаться в контроле людей, но сможет сама предпринять некоторые сложные маневры, пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Новое время.

Подразделение Volvo, компания Volvo Penta, которое выпускает моторное и морское снаряжение, выпустило систему для навигации с учетом условий окружающей среды.

Система была впервые продемонстрирована во время шведского этапа гонки Volvo Ocean Race в Гетеборге, где пришвартовались гоночные суда. Лодка Volvo Penta подошла к причалу между двумя яхтами Volvo Ocean 65, общая длина которых составила 72,6 фута. Как вы можете видеть на видео, капитан просто устанавливает систему, а затем наблюдает за тем, как судно вписывается в довольно ограниченное пространство.

Президент Penta Бьорн Ингемансон говорит, что система, которая может вносить в курс постоянные корректировки для ветра и прилива, "может заставить море казаться стоящим на месте". Несмотря на это, компания заявляет, что самодостаточная система не предназначена для запуска без контроля со стороны людей.

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Конечно, это не первая система, которая была разработана для автоматизации процесса безопасного приведения лодки в док. В частности, итальянская яхтенная компания Astra Yacht продемонстрировала свою систему помощи при швартовке лодок, которая может помочь лодкам заходить в узкие пространства. Подобные системы могут сделать путешествия в море немного проще и безопаснее для всех участников.

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 Теги: яхта, Volvo, видео

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Сегодня, 16:35 » Автор: Богдан Процив
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