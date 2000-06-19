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Премьера от Suzuki: компания рассекретила фото и параметры нового Jimny

Премьера от Suzuki: компания рассекретила фото и параметры нового Jimny Автомобиль ещё покажут на салоне в Токио.

Компания Suzuki опубликовала первые фото и технические характеристики внедорожника Jimny нового поколения, предназначенного для японского рынка. Премьера новинки запланирована на 5 июля, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream

Со сменой поколения Suzuki Jimny сохранил классические квадратные очертания и рамную конструкцию кузова. Его габаритная длина не превышает 4 метров. Кроме того, внедорожник имеет трехрычажную жесткую подвеску, «раздатку» с понижающей передачей и подключаемый полный привод.

Базовая версия Jimny получит 64-сильный бензиновый турбомотор объемом 660 куб.см, максимальный крутящий момент которого составляет 95 Нм. Версию Sierra оснастят 1,5-литровым атмосферным двигателем. Его мощность пока неизвестна. Оба двигателя сочетаются с 5-ступенчатой «механикой» или 4-диапазонным «автоматом».

В перечень базового оборудования войдет кондиционер и 16-дюймовые стальные колесные диски. На следующих уровнях появляются «климат» и «круиз», светодиодная оптика, легкосплавные колесные диски и бесключевой доступ в салон. В список электронных помощников впервые войдет система предупреждения фронтальных столкновений.

Предыдущее, третье по счету поколение Suzuki Jimny выпускалось на протяжении двадцати лет – с 1998 по 2018 годы. Сейчас на конвейер японского завода встала новая генерация внедорожника. Презентация модели для «домашнего» рынка намечена на 5 июля. Мировая премьера пройдет в октябре в рамках автосалона в Токио.

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Глобальные продажи новинки должны начаться в первом квартале следующего года.
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 Теги: Jimny, Suzuki, премьера

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Сегодня, 01:03 » Автор: Евгений Шевченко
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