Раздел: Авто
Премьера от Suzuki: компания рассекретила фото и параметры нового Jimny
Автомобиль ещё покажут на салоне в Токио.
Компания Suzuki опубликовала первые фото и технические характеристики внедорожника Jimny нового поколения, предназначенного для японского рынка. Премьера новинки запланирована на 5 июля, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream
Со сменой поколения Suzuki Jimny сохранил классические квадратные очертания и рамную конструкцию кузова. Его габаритная длина не превышает 4 метров. Кроме того, внедорожник имеет трехрычажную жесткую подвеску, «раздатку» с понижающей передачей и подключаемый полный привод.
Базовая версия Jimny получит 64-сильный бензиновый турбомотор объемом 660 куб.см, максимальный крутящий момент которого составляет 95 Нм. Версию Sierra оснастят 1,5-литровым атмосферным двигателем. Его мощность пока неизвестна. Оба двигателя сочетаются с 5-ступенчатой «механикой» или 4-диапазонным «автоматом».
В перечень базового оборудования войдет кондиционер и 16-дюймовые стальные колесные диски. На следующих уровнях появляются «климат» и «круиз», светодиодная оптика, легкосплавные колесные диски и бесключевой доступ в салон. В список электронных помощников впервые войдет система предупреждения фронтальных столкновений.
Предыдущее, третье по счету поколение Suzuki Jimny выпускалось на протяжении двадцати лет – с 1998 по 2018 годы. Сейчас на конвейер японского завода встала новая генерация внедорожника. Презентация модели для «домашнего» рынка намечена на 5 июля. Мировая премьера пройдет в октябре в рамках автосалона в Токио.
Читайте также: Nissan подарил японской полиции спорткар GT-R
Глобальные продажи новинки должны начаться в первом квартале следующего года.
Компания Suzuki опубликовала первые фото и технические характеристики внедорожника Jimny нового поколения, предназначенного для японского рынка. Премьера новинки запланирована на 5 июля, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream
Со сменой поколения Suzuki Jimny сохранил классические квадратные очертания и рамную конструкцию кузова. Его габаритная длина не превышает 4 метров. Кроме того, внедорожник имеет трехрычажную жесткую подвеску, «раздатку» с понижающей передачей и подключаемый полный привод.
Базовая версия Jimny получит 64-сильный бензиновый турбомотор объемом 660 куб.см, максимальный крутящий момент которого составляет 95 Нм. Версию Sierra оснастят 1,5-литровым атмосферным двигателем. Его мощность пока неизвестна. Оба двигателя сочетаются с 5-ступенчатой «механикой» или 4-диапазонным «автоматом».
В перечень базового оборудования войдет кондиционер и 16-дюймовые стальные колесные диски. На следующих уровнях появляются «климат» и «круиз», светодиодная оптика, легкосплавные колесные диски и бесключевой доступ в салон. В список электронных помощников впервые войдет система предупреждения фронтальных столкновений.
Предыдущее, третье по счету поколение Suzuki Jimny выпускалось на протяжении двадцати лет – с 1998 по 2018 годы. Сейчас на конвейер японского завода встала новая генерация внедорожника. Презентация модели для «домашнего» рынка намечена на 5 июля. Мировая премьера пройдет в октябре в рамках автосалона в Токио.
Читайте также: Nissan подарил японской полиции спорткар GT-R
Глобальные продажи новинки должны начаться в первом квартале следующего года.
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