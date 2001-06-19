Раздел: Авто
Необычный рейтинг: эксперт составил список самых уважаемых авто
Почти все водители уважают эти модели автомобилей.
На большинство машин мы не обращаем внимания — марок, моделей и модификаций сегодня столько, что они сливаются в некую общую массу. И вдруг на этом — нет, не сером, но усредненном фоне — появляется НЕЧТО, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.
Вот пятерка автомобилей, которые стоят особняком. Не заметить их просто невозможно. И уважают их на дороге практически все.
BMW E34
Пятую строчку рейтинга занимает BMW E34. Лихие девяностые прославились не только громкими бандитскими разборками, но и автомобилями, на которых ездила братва. Едва ли не самой популярной тачкой была «бэха» Е34, благодаря которой БМВ стали расшифровывать как «Боевая Машина Вымогателей». Под таким названием даже появился обор этой машины в одном из известных автомобильных изданий.
Toyota Land Cruiser 100
«Круизер сотка» — четвертое место. Он покорял своей вместительностью и удобной посадкой-высадкой, что в определенных ситуациях могло спасти жизнь. Ведь этот внедорожник тоже прославился у нас в лихие девяностые.
Сменив на «посту» Chevrolet Tahoe он зарекомендовал себя отличным «проходимцем» и агрессором, что тогда было очень востребовано в определенных кругах общества.
Mercedes-Benz S600
Знаменитый, если не сказать легендарный, «шестисотый» обосновался на третьей строчке рейтинга. Этот автомобиль у нас покупали не из любви к автомобильному искусству, а чтобы продемонстрировать свой статус, силу и власть.
Вряд ли где еще Mercedes-Benz S600 в кузове w140 был так популярен как у нас. В нем были телефон, факс, климат контроль и потрясающий по тем временам уровень комфорта. В общем, было от чего «заболеть» этой моделью.
Ее еще можно встретить на дорогах, причем, многие побаиваются появления машины в зеркале заднего вида, ведь тачка недорогая и ее владельцу ничего не стоит вас наказать, если что не так.
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Mercedes-Benz Gelandewagen
А вот и лидер рейтинга! У этого внедорожника — армейские корни, отсюда и угловатость, но она G-классу к лицу. Эта бескомпромиссность на дороге просто обезоруживает. Не потому ли на машине ездили непростые люди? Для них было важно все: и мощь, и проходимость, и живучесть машины, и все это они получали с лихвой.
На большинство машин мы не обращаем внимания — марок, моделей и модификаций сегодня столько, что они сливаются в некую общую массу. И вдруг на этом — нет, не сером, но усредненном фоне — появляется НЕЧТО, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.
Вот пятерка автомобилей, которые стоят особняком. Не заметить их просто невозможно. И уважают их на дороге практически все.
BMW E34
Пятую строчку рейтинга занимает BMW E34. Лихие девяностые прославились не только громкими бандитскими разборками, но и автомобилями, на которых ездила братва. Едва ли не самой популярной тачкой была «бэха» Е34, благодаря которой БМВ стали расшифровывать как «Боевая Машина Вымогателей». Под таким названием даже появился обор этой машины в одном из известных автомобильных изданий.
Toyota Land Cruiser 100
«Круизер сотка» — четвертое место. Он покорял своей вместительностью и удобной посадкой-высадкой, что в определенных ситуациях могло спасти жизнь. Ведь этот внедорожник тоже прославился у нас в лихие девяностые.
Сменив на «посту» Chevrolet Tahoe он зарекомендовал себя отличным «проходимцем» и агрессором, что тогда было очень востребовано в определенных кругах общества.
Mercedes-Benz S600
Знаменитый, если не сказать легендарный, «шестисотый» обосновался на третьей строчке рейтинга. Этот автомобиль у нас покупали не из любви к автомобильному искусству, а чтобы продемонстрировать свой статус, силу и власть.
Вряд ли где еще Mercedes-Benz S600 в кузове w140 был так популярен как у нас. В нем были телефон, факс, климат контроль и потрясающий по тем временам уровень комфорта. В общем, было от чего «заболеть» этой моделью.
Ее еще можно встретить на дорогах, причем, многие побаиваются появления машины в зеркале заднего вида, ведь тачка недорогая и ее владельцу ничего не стоит вас наказать, если что не так.
Читайте также: Премьера от Suzuki: компания рассекретила фото и параметры нового Jimny
Mercedes-Benz Gelandewagen
А вот и лидер рейтинга! У этого внедорожника — армейские корни, отсюда и угловатость, но она G-классу к лицу. Эта бескомпромиссность на дороге просто обезоруживает. Не потому ли на машине ездили непростые люди? Для них было важно все: и мощь, и проходимость, и живучесть машины, и все это они получали с лихвой.
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