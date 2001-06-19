Раздел: Авто
КрАЗ представили на выставке в Париже
Было показано несколько моделей специальных автомобилей.
«АвтоКрАЗ» в Париже показал свою продукцию и рассказал о возможностях украинского производителя грузовой техники на Международной выставке «Eurosatory 2018», которая проходила 11 - 15 июня в Париже, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Твоя Машина.
Главное мировое событие в области технологий наземной и противовоздушной обороны - выставка Eurosatory, традиционно порадовала масштабом и географией. Посетители имели возможность ознакомиться с передовыми образцами самых разных направлений военной продукции: от униформ для полицейских подразделений к тяжелому артиллерийского вооружения и ВВС. КрАЗом были реализованы планы по проведению намеченной встреч с партнерами практически всех регионов: от Южной Америки до Юго-Восточной Азии.
Вместе с другими представителями украинского ОПК, «АвтоКрАЗ» представлял свою продукцию на экспозиции ГК «Укроборонпром». В частности, экспонировались макеты специальных бронеавтомобилей КрАЗ-Халк, КрАЗ-Фиона, тяжелая эвакуационная машина на базе КрАЗа 8х8 с оборудованием Szczęśniak (Польша).
По бронеавтомобилям Халк и Фиона, хорошо известным большинству посетителей, подробную информации предоставляли делегаты «КрАЗа», работавшие на стенде. Они с удовольствием отвечали на многочисленные вопросы посетителей стенда, которые, в свою очередь, отметили преимущества данных моделей в качестве бронетранспортеров при выполнении основной миссии - обеспечении доставки экипажа по заданному маршруту.
Модель эвакуатора была представлена в качестве прототипа. Его назначение - проведение работ по восстановлению и эвакуации поврежденной и обездвиживания техники с нагрузкой на эвакуационное устройство до 10 т в тяжелых полевых условиях. Цель показа на выставке - демонстрация возможностей шасси КрАЗ 8х8 в качестве надежной базы под спецнастройки данного типа и, конечно, сбор соображений профессиональных пользователей аналогичной техники в вооруженных силах, в том числе - есть и чего не хватает для более эффективного ее использования. Весь наработанный ценный фидбэк, безусловно, будет использован на опытном образце.
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Кроме встреч с действующими и потенциальными заказчиками данная выставка была отличной с точки зрения присутствия производителей широкой гаммы автокомпонентов, специальных автомобильных систем и устройств военной направленности. КрАЗом проведен ряд встреч по данной теме, намечены планы совершенствования существующих и создания концептуально новых военных моделей, которые позволят компании предлагать заказчикам решения, идущие в ногу со временем сегодня и на перспективу.
«АвтоКрАЗ» в Париже показал свою продукцию и рассказал о возможностях украинского производителя грузовой техники на Международной выставке «Eurosatory 2018», которая проходила 11 - 15 июня в Париже, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Твоя Машина.
Главное мировое событие в области технологий наземной и противовоздушной обороны - выставка Eurosatory, традиционно порадовала масштабом и географией. Посетители имели возможность ознакомиться с передовыми образцами самых разных направлений военной продукции: от униформ для полицейских подразделений к тяжелому артиллерийского вооружения и ВВС. КрАЗом были реализованы планы по проведению намеченной встреч с партнерами практически всех регионов: от Южной Америки до Юго-Восточной Азии.
Вместе с другими представителями украинского ОПК, «АвтоКрАЗ» представлял свою продукцию на экспозиции ГК «Укроборонпром». В частности, экспонировались макеты специальных бронеавтомобилей КрАЗ-Халк, КрАЗ-Фиона, тяжелая эвакуационная машина на базе КрАЗа 8х8 с оборудованием Szczęśniak (Польша).
По бронеавтомобилям Халк и Фиона, хорошо известным большинству посетителей, подробную информации предоставляли делегаты «КрАЗа», работавшие на стенде. Они с удовольствием отвечали на многочисленные вопросы посетителей стенда, которые, в свою очередь, отметили преимущества данных моделей в качестве бронетранспортеров при выполнении основной миссии - обеспечении доставки экипажа по заданному маршруту.
Модель эвакуатора была представлена в качестве прототипа. Его назначение - проведение работ по восстановлению и эвакуации поврежденной и обездвиживания техники с нагрузкой на эвакуационное устройство до 10 т в тяжелых полевых условиях. Цель показа на выставке - демонстрация возможностей шасси КрАЗ 8х8 в качестве надежной базы под спецнастройки данного типа и, конечно, сбор соображений профессиональных пользователей аналогичной техники в вооруженных силах, в том числе - есть и чего не хватает для более эффективного ее использования. Весь наработанный ценный фидбэк, безусловно, будет использован на опытном образце.
Читайте также: Премьера от Suzuki: компания рассекретила фото и параметры нового Jimny
Кроме встреч с действующими и потенциальными заказчиками данная выставка была отличной с точки зрения присутствия производителей широкой гаммы автокомпонентов, специальных автомобильных систем и устройств военной направленности. КрАЗом проведен ряд встреч по данной теме, намечены планы совершенствования существующих и создания концептуально новых военных моделей, которые позволят компании предлагать заказчикам решения, идущие в ногу со временем сегодня и на перспективу.
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