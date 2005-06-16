Так выглядит спорткар Porsche после сорока лет хранения в гараже

Теперь за автомобиль просят десятки тысяч долларов.



В США выставили на продажу спорткар Porsche 356B в редкой модификации Super 90, который был выпущен для европейского рынка в 1962 году. Автомобиль последние 40 лет простоял без движения в гараже, сообщает



Спорткар изначально принадлежал немецкому священнику, который в 1970-х переехал в США и перевез Porsche 911 с собой. Впоследствии он продал автомобиль нынешнему владельцу, не занимавшемуся машиной на протяжении последних 40 лет. Купе осталось в полностью оригинальном состоянии – в нем ничего не менялось и не восстанавливалось.



Пробег спорткара достигает 71 тысячи километров. Машина сохранила оригинальный серый цвет кузова и красный тканевый салон.



Спорткар оснащается 1,6-литровой «четверкой» мощностью 90 лошадиных сил – для версии Super 90 базовый двигатель менялся на заводе. Купе, которое весит 934 килограмма, было способно набирать «сотню» примерно за 10 секунд.



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Автомобиль оценили в 56,5 тысячи долларов.





Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter В США выставили на продажу спорткар Porsche 356B в редкой модификации Super 90, который был выпущен для европейского рынка в 1962 году. Автомобиль последние 40 лет простоял без движения в гараже, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream Спорткар изначально принадлежал немецкому священнику, который в 1970-х переехал в США и перевез Porsche 911 с собой. Впоследствии он продал автомобиль нынешнему владельцу, не занимавшемуся машиной на протяжении последних 40 лет. Купе осталось в полностью оригинальном состоянии – в нем ничего не менялось и не восстанавливалось.Пробег спорткара достигает 71 тысячи километров. Машина сохранила оригинальный серый цвет кузова и красный тканевый салон.Спорткар оснащается 1,6-литровой «четверкой» мощностью 90 лошадиных сил – для версии Super 90 базовый двигатель менялся на заводе. Купе, которое весит 934 килограмма, было способно набирать «сотню» примерно за 10 секунд.Автомобиль оценили в 56,5 тысячи долларов.



