Раздел: Авто
Так выглядит спорткар Porsche после сорока лет хранения в гараже
Теперь за автомобиль просят десятки тысяч долларов.
В США выставили на продажу спорткар Porsche 356B в редкой модификации Super 90, который был выпущен для европейского рынка в 1962 году. Автомобиль последние 40 лет простоял без движения в гараже, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream
Спорткар изначально принадлежал немецкому священнику, который в 1970-х переехал в США и перевез Porsche 911 с собой. Впоследствии он продал автомобиль нынешнему владельцу, не занимавшемуся машиной на протяжении последних 40 лет. Купе осталось в полностью оригинальном состоянии – в нем ничего не менялось и не восстанавливалось.
Пробег спорткара достигает 71 тысячи километров. Машина сохранила оригинальный серый цвет кузова и красный тканевый салон.
Спорткар оснащается 1,6-литровой «четверкой» мощностью 90 лошадиных сил – для версии Super 90 базовый двигатель менялся на заводе. Купе, которое весит 934 килограмма, было способно набирать «сотню» примерно за 10 секунд.
Читайте также: КрАЗ представили на выставке в Париже
Автомобиль оценили в 56,5 тысячи долларов.
В США выставили на продажу спорткар Porsche 356B в редкой модификации Super 90, который был выпущен для европейского рынка в 1962 году. Автомобиль последние 40 лет простоял без движения в гараже, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream
Спорткар изначально принадлежал немецкому священнику, который в 1970-х переехал в США и перевез Porsche 911 с собой. Впоследствии он продал автомобиль нынешнему владельцу, не занимавшемуся машиной на протяжении последних 40 лет. Купе осталось в полностью оригинальном состоянии – в нем ничего не менялось и не восстанавливалось.
Пробег спорткара достигает 71 тысячи километров. Машина сохранила оригинальный серый цвет кузова и красный тканевый салон.
Спорткар оснащается 1,6-литровой «четверкой» мощностью 90 лошадиных сил – для версии Super 90 базовый двигатель менялся на заводе. Купе, которое весит 934 килограмма, было способно набирать «сотню» примерно за 10 секунд.
Читайте также: КрАЗ представили на выставке в Париже
Автомобиль оценили в 56,5 тысячи долларов.
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