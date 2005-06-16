В Apple рассказали, как будут "думать" автомобили будущего

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Смесь вертолета и автомобиля станет доступна в будущем.

Автомобили двух крупных корейских концернов Hyundai и Kia начиная с 2019 года будут оснащаться виртуальным ассистентом, созданном на основе искусственного интеллекта.