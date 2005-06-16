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Раздел: Авто  
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В Apple рассказали, как будут "думать" автомобили будущего

В Apple рассказали, как будут "думать" автомобили будущегоApple продолжает активно работать над технологиями для самоуправляемых автомобилей

Накануне стало известно о поданной «яблочным гигантом» заявки на патент, описывающий методы, с помощью которых автопилот сможет определять, куда необходимо ехать, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Комментарии.ua.

В документе говорится о так называемых «сигналах о намерениях», поэтому использование джойстика или электронного руля для выбора требуемого направления является в нём не главным пунктом. Куда больше внимания разработчики уделили «косвенным» способам задать маршрут. Например, если на подъезде к крупному торговому центру пользователь скажет машине, что хочет купить некоторые растения для своего сада, то встроенный в неё навигатор поймёт, что необходимо припарковаться возле вывески со словами «садоводство» или «садовые принадлежности».

Ещё один способ - жесты. Он предполагает, что наряду с голосовой командой «припарковаться там» владелец укажет в ту сторону рукой со смартфоном в ней. С помощью встроенного в телефон акселерометра машина определит направление, а функция распознавания объектов поможет ей найти место стоянки. Если рядом расположенных подходящих мест обнаружится несколько, то система уточнит, в каком именно нужно остановиться. Управление жестами будет доступно и в том случае, если пользователь находится снаружи автомобиля. Это может пригодиться, когда парковка производится в стеснённых пространствах. В таком случае проще выйти из салона и подавать команды «с улицы».

Навигатор самоуправляемого транспортного средства будет хранить историю поездок и на её основании выбирать маршрут. Если водитель указывает на пересечение двух улиц, на одной из которых находится кофейня, куда он раньше уже заезжал, и при этом сообщает, что хотел бы выпить кофе, то автомобиль повезёт его именно туда.

Важную роль разработчики отводят и выпадающим меню на экране мультимедийно-навигационной системы. С их помощью навигатор способен уточнять информацию о маршруте. Например, при команде «Поехали в офис» может быть предложен выбор места остановки - непосредственно офисное здание, конференц-центр или расположенное рядом кафе.

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Совсем не обязательно, что Apple будет сама выпускать автопилотируемые автомобили с запатентованными ею технологиями. Она может с успехом продавать права на свои разработки другим автопроизводителям, благо компаний, работающих над самоуправляемым транспортом, становится всё больше.
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Сегодня, 15:30 » Автор: Алена Шимко
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