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Раздел: Авто  
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Машины Apple будет проектировать создатель марсохода

Машины Apple будет проектировать создатель марсоходаApple часто переманивает сотрудников, причем из самых разных компаний — от Nike до Mercedes Benz.

То же самое касается работников Google, которые оказываются замеченными HR-отделом компании из Купертино, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Интернет.юа.

Так случилось с одним из ключевых инженеров проекта Google Waymo, которая занималась в поисковом гиганте разработкой программного обеспечения для беспилотных автомобилей. Она же в свое время несколько лет проработала в NASA, где помогала запускать марсоходы. Надо ли говорить, что опыта у нового сотрудника Apple достаточно.

Представитель Apple подтвердил переход инженера из Google.

С того момента, как предполагаемые машины компании были замечены на дорогах, Apple зарегистрировала еще 24 автомобиля для тестирования системы автопилота, тогда как раньше в распоряжении технологического гиганта было только три автомобиля.

Создатель процессоров для iPhone ушел в Google

Все приобретенные автомобили представляют собой внедорожники Lexus RX450h, которые корпорация впоследствии оснастила лидарами и другими датчиками, чтобы машина могла ездить без участия водителя.Читайте также:
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Сегодня, 18:39 » Автор: Алена Шимко
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