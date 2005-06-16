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Раздел: Авто  
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В Раде предложили увеличить штрафы за неиспользование ремня безопасности

В Раде предложили увеличить штрафы за неиспользование ремня безопасностиДаже такой штраф может оказаться слишком мягким.

Игнорирование нормы об использовании ремней безопасности приводит к росту количества погибших и травмированных на дорогах Украины, утверждают авторы законопроекта.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на gordonua.

18 июня в Верховной Раде зарегистрирован законопроект №8492, который предлагает повысить штраф за игнорирование ремней безопасности в автомобиле до 50 необлагаемых минимумов, или 850 гривен.

Законопроект зарегистрировали 25 народных депутатов.

"Пристегнутые ремни безопасности могут спасти до 50% людей, попадающих в смертельные автокатастрофы. Ежегодно на дорогах Украины гибнет не менее 3500 человек и травмируется не менее 35 000. Ремни безопасности могли бы спасти значительную часть тех, кто находился в автомобиле во время ДТП", – утверждают активисты кампании.

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Аналогичные штрафы в случае принятия законопроекта будут введены для мотоциклистов, игнорирующих норму об обязательном ношении мотошлема, говорится в пояснительной записке.

Сейчас штраф за неиспользование ремней безопасности и мотошлемов составляет три необлагаемых минимума, или 51 гривну.

"Размер штрафа слишком мягок и несоразмерно низок по сравнению с тяжелыми последствиями, которые могут быть вызваны несоблюдением правил. Кроме того, установление государством такого незначительного штрафа создает у водителей и пассажиров иллюзию, что нарушение этих норм является чем-то мелким и несущественным, хотя следствием являются многочисленные потери человеческих жизней", – считают авторы законопроекта.
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 Теги: ремень безопасности, авто, штрафы

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Сегодня, 20:11 » Автор: Едгар Букмирза
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