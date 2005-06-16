Раздел: Авто
В оснащение Peugeot 5008 добавили электровелосипед
Велосипед имеет алюминиевую раму.
Британское подразделение Peugeot представило необычную опцию для кроссовера 5008. За доплату можно купить складной электровелосипед, который помещается в багажник вседорожника.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на MOTOR.RU.
Электробайк Peugeot eF01 создан для людей, которые не могут припарковаться к работе ближе чем на полтора километра. Как показал опрос, проведенный компанией среди 10 тысяч человек, подобную проблему испытывают около 36 процентов респондентов. Особенно это актуально для жителей Лондона, где у половины всех водителей возникают серьезные затруднения с поиском подходящего парковочного места.
Он весит 18,6 килограмма и может проезжать на одной зарядке около 30-40 километров. Максимальная скорость — 20 километров в час.
Читайте также: Peugeot 5008 GT официально появился в Украине
В багажник кроссовера 5008 можно установить мобильную зарядную станцию, которая «заправит» батареи велосипеда за 60 минут.
Британское подразделение Peugeot представило необычную опцию для кроссовера 5008. За доплату можно купить складной электровелосипед, который помещается в багажник вседорожника.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на MOTOR.RU.
Электробайк Peugeot eF01 создан для людей, которые не могут припарковаться к работе ближе чем на полтора километра. Как показал опрос, проведенный компанией среди 10 тысяч человек, подобную проблему испытывают около 36 процентов респондентов. Особенно это актуально для жителей Лондона, где у половины всех водителей возникают серьезные затруднения с поиском подходящего парковочного места.
Он весит 18,6 килограмма и может проезжать на одной зарядке около 30-40 километров. Максимальная скорость — 20 километров в час.
Читайте также: Peugeot 5008 GT официально появился в Украине
В багажник кроссовера 5008 можно установить мобильную зарядную станцию, которая «заправит» батареи велосипеда за 60 минут.
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