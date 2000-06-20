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Раздел: Авто  
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Разработана самовосстанавливающаяся краска для машин

Разработана самовосстанавливающаяся краска для машинНовинка сможет справляться только с небольшими царапинами.

Self-Hel Plus — изобретение будущего. Инженерам компании Panoz удалось воплотить в жизнь мечту многих владельцев автомобилей.

Это самовосстанавливающаяся краска, которой будут покрыты все автомобили компании.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на CAR.RU.

В состав краски будет входить "полимер памяти", который будет предотвращать царапины, возвращая их в первоначальному положению, то есть совсем истребляя. Пока что, новинка сможет справляться только с небольшими царапинами и повреждениями, но как сообщают инженеры — это не предел.

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На данный момент нет видео, в котором мы могли бы увидеть как действует лакокрасочное покрытие, но правдивость заявления подтверждена руководителями компаний.
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 Теги: самовосстанавливающаяся краска, царапина

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Вчера, 23:55 » Автор: Едгар Букмирза
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