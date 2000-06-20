Разработана самовосстанавливающаяся краска для машин

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Судя по всему, Grandland будет намного больше своего предшественника.

Компания Renault собирается выпустить один из наиболее бюджетных автомобилей в мире, который будет продаваться на автомобильных рынках развивающихся стран. Специалисты говорят о том, что новинка компании может получить силовую установку, объёмом в 0,8 литра. Самая дешёвая новинка компании уже получила рабочие название A Entry.