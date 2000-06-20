Раздел: Авто
Разработана самовосстанавливающаяся краска для машин
Новинка сможет справляться только с небольшими царапинами.
Self-Hel Plus — изобретение будущего. Инженерам компании Panoz удалось воплотить в жизнь мечту многих владельцев автомобилей.
Это самовосстанавливающаяся краска, которой будут покрыты все автомобили компании.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на CAR.RU.
В состав краски будет входить "полимер памяти", который будет предотвращать царапины, возвращая их в первоначальному положению, то есть совсем истребляя. Пока что, новинка сможет справляться только с небольшими царапинами и повреждениями, но как сообщают инженеры — это не предел.
Читайте также: Владельцы флагманских смартфонов iPhone X столкнулись с новыми проблемами
На данный момент нет видео, в котором мы могли бы увидеть как действует лакокрасочное покрытие, но правдивость заявления подтверждена руководителями компаний.
Self-Hel Plus — изобретение будущего. Инженерам компании Panoz удалось воплотить в жизнь мечту многих владельцев автомобилей.
Это самовосстанавливающаяся краска, которой будут покрыты все автомобили компании.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на CAR.RU.
В состав краски будет входить "полимер памяти", который будет предотвращать царапины, возвращая их в первоначальному положению, то есть совсем истребляя. Пока что, новинка сможет справляться только с небольшими царапинами и повреждениями, но как сообщают инженеры — это не предел.
Читайте также: Владельцы флагманских смартфонов iPhone X столкнулись с новыми проблемами
На данный момент нет видео, в котором мы могли бы увидеть как действует лакокрасочное покрытие, но правдивость заявления подтверждена руководителями компаний.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
277
0
Также советуем посмотреть
- Тринадцать видов девушек за рулем в прикольных комиксах
- Смешные фотки мужчин, которые не знают слово "безопасность"
- «Модные» вещи, на которые нельзя смотреть без смеха
- Мустафа Джемилев рассказал, когда в Крыму станет лучше жить
- Забавные фотки людей, которым удача «улыбается» во всем
- В Раде отложили решение о запуске Антикоррупционного суда
- Улетные фотки, вызывающие множество вопросов
- Так выглядят «двойники» королевской семьи из мира животных
- ЧМ-2018: радует, что среди болельщиков нет лидеров западных стран
- Канадку не на шутку перепугал призрак ее умершей собаки
- Спящий на посту представитель ОБСЕ вызвал массу насмешек
- Число пострадавших в ходе столкновений у Рады возросло
- «Мордор» необходимо уничтожить
- Боевики подожгли склад боеприпасов на Донбассе
- Новый курс на Венесуэлу
- Вечер удался: этих ежиков пришлось лечить от похмелья
- Протестующие у Рады начали постепенно расходиться
- В які ігри грають українці
- Не будем мешать Путину
- Силы зла в России гораздо изобретательнее
- Курица прославилась на весь мир, выбрав необычное место для сна
- После тяжелой болезни умер Иван Драч
- Головна біда України – депутати з дефіцитом йоду
- Любити дітей і батьків треба рівнозначно
- «Природный отбор»: боевики насмешили Сеть сомнительным развлечением
- Госдеп приравнял Крым и Чечню
- Форму забыл надеть: Сеть потешается над нелепой фоткой боевиков «ДНР»
- Боевики в Донецке создали «концлагерь»
- Борьба с ЛГБТ – удобная повестка для авторитарного режима
- В Париже мальчик родился в метро, обеспечив себя бесплатным проездным до
Оставьте свой комментарий