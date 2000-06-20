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Раздел: Авто  
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В салоне машин Volvo появятся элементы из переработанного мусора

В салоне машин Volvo появятся элементы из переработанного мусора Будут использованы пластиковые бутылки, обрезки ткани и рыболовные сети.

Автокомпания Volvo решила помочь человечеству справиться с мусором. Уже сейчас шведы говорят о разработанном ими Volvo ХС60 T8. Гибридный кроссовер получит некоторые элементы из вторичного сырья - пластиковых бутылок, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на ТвояМашина.

В салоне кроссовера Volvo ХС60 T8 установили туннельную консоль, сделанную из рыболовных сетей и канатов, которые ранее были морским мусором.

Коврик машины сделан из пластиковых бутылок и термопластика, а также обрезков хлопчатобумажных изделий. В креслах кроссовера также использован материал, в котором есть волокна пластиковых бутылок.

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Ранее в компании Volvo Cars заявили о полном отказе от использования одноразовых пластиковых изделий в офисах и на мероприятиях до конца 2019 года.
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 Теги: Volvo, переработка, вторсырье

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Сегодня, 00:52 » Автор: Евгений Шевченко
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