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Раздел: Авто  
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"Просто добавь воды": в Европе создан автомобиль на уникальном топливе

"Просто добавь воды": в Европе создан автомобиль на уникальном топливе Новая Швейцарская машина заряжает свои батареи прокачкой соленой воды.

Швейцарская компания «NanoFlowcell» создала спортивный автомобиль «Quant e-Sportlimousine», который работает на солёной воде. Впервые автомобиль был представлен в 2014 году, но тогда это был прототип, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.

Конечно же вода, не сгорает в цилиндрах, как может показаться из названия статьи. «Quant e-Sportlimousine» - это электрический автомобиль с батареями на окислительно-восстановительном принципе, в которых солёная вода является электролитом. Отработанный электролит можно снова зарядить от розетки, как обычные батареи, или просто заменить свежим, как на обычной заправке и продолжить движение. Подобные батареи применяются уже давно, но только недавно удалось сделать их размер существенно меньше, чтобы поместить в автомобиль.

Система состоит из двух резервуаров, наполненных электролитом, и помп, которые постоянно прокачивают рабочую жидкость вдоль ионообменной мембраны. Непосредственного контакта между ними нет. Энергия, вырабатываемая батареей, поступает в блок суперконденсаторов, после чего передаётся на электромоторы. Запас хода у электрического суперкара в зависимости от нагрузки 400-600 км.

Технические характеристики впечатляют. До 100 км./ч. автомобиль разгоняется за 2,8 сек., а его максимальная скорость составляет 380 км./ч. Такие показатели достигаются благодаря четырём элетродвигателям, выдающим суммарную пиковую мощность 925 л.с. При этом каждый двигатель обладает крутящим моментом в 2 900 Нм.

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Автомобиль уже получил разрешение для использования на дорогах общего пользования, и компания скоро начнёт серийное производство. Цена автомобиля пока не известна, но она скорее всего будет не маленькой.
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 Теги: Швейцария, автомобиль, соленая вода

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Сегодня, 02:03 » Автор: Евгений Шевченко
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