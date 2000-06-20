"Просто добавь воды": в Европе создан автомобиль на уникальном топливе

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Грузовики появятся на дорогах общего пользования к 2021 году.

Команда из Лихтенштейна собирается представить революционный спорткар на предстоящей выставке в Женеве. Компания nanoFLOWCELL AG из Лихтенштейна распространила первые изображения футуристического спорт-кара QUANT e-Sportlimousine, мировая премьера которого состоится в марте на автосалоне в Женеве.