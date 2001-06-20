Раздел: Авто
Эксперт рассказал о всех тонкостях выбора моторного масла
Перечислены виды моторных масел и советы по их применению.
Основной функцией моторного масла является смазка движущихся частей двигателя. Оно снижает трение и расход топлива. Кроме этого масло охлаждает двигатель и обеспечивает его очистку, что увеличивает срок службы двигателя. Поэтому очень важно менять масло вовремя, чтобы избежать дорогостоящего ремонта или замены двигателя, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.
Интервал замены масла обычно указывается производителем вашего автомобиля в руководстве пользователя, но чаще всего этот интервал немного завышен, потому что производители запасных частей тоже должны зарабатывать. Поэтому существует два правила замены масла, соблюдая которые вы продлите жизнь двигателю своего автомобиля.
1. Для бензиновых двигателей после 10 000 км., а для дизельных после 8 000 км. пробега.
2. Так же масло необходимо менять один раз в год, через 12 месяцев после последней замены, независимо от пробега автомобиля.
Если замена масла не выполняется в соответствии с вышеупомянутыми правилами, оно изменяет свою вязкость, то есть становится более жидким и теряет свои свойства. Это сопровождается такими побочными эффектами как потеря мощности, перегрев двигателя или перерасход масла.
Одними из основных свойств моторного масла являются его вязкость и зависимость от температуры в широком диапазоне. Первая цифра это показатель низкотемпературной вязкости. По нему моторные масла подразделяются на 17 классов от 0W до 60.
8 зимних (0W, 2,5W, 5W, 7,5W, 10W, 15W, 20W, 25W).
9 летних (2, 5, 7,5, 10, 20, 30, 40, 50, 60).
Буква W после цифры означает, что масло приспособлено к работе при низких температурах. Второе число после W обозначает высокотемпературную вязкость и чем это число выше, тем выше вязкость.
Существует распространенное заблуждение, что высокая вязкость при высоких температурах улучшает характеристики двигателя, но на самом деле применение масел с высокой вязкостью может привести к потере мощности и быстрому износу двигателя, так как в процессе работы ему придётся бороться со слишком густым маслом. Поэтому не стоит экспериментировать с маслом и лучше заливать масло той вязкости, которую рекомендует производитель автомобиля. Более вязкие масла стоит выбирать только для старых автомобилей с большим пробегом. Например, 10W-40 зимой и 20W-50 летом.
Кроме показателей вязкости, масла делятся ещё на три вида:
1. Минеральные масла самые дешёвые, так как являются продуктом перегонки мазута, а некоторые из них делают на основе технических сельскохозяйственных культур. Эти масла достаточно эффективны благодаря большому количеству присадок и обеспечивают хорошую защиту двигателя, но очень чувствительны к низким температурам. Поэтому не рекомендуется их использование в холодных регионах.
2. Синтетические масла отличаются от минеральных на уровне молекулярного строения. Им не требуются присадки, так как необходимые свойства масла синтезируются в процессе его создания. Но, если минеральное масло моет двигатель, то синтетическое соскабливает нагар и отложения. Это нередко провоцирует забивание фильтров и маслопроводов, что приводит к выходу из строя двигателя. Но, если синтетическое масло менять вовремя, то оно лучше минерального.
3. Полусинтетические масла являются промежуточным вариантом между, синтетическими и минеральными. Такие масла рекомендуются для автомобилей с большим пробегом. Кроме того, менять полусинтетическое масло нужно чаще.
Смешивать разные виды масла нельзя!
Читайте также: В салоне машин Volvo появятся элементы из переработанного мусора
В заключении я не буду советовать вам какой-то определённый бренд, а только отмечу, что на масле лучше не экономить, потому что дешёвый продукт не всегда оказывается качественным и экономия, потом обходится дорого.
Основной функцией моторного масла является смазка движущихся частей двигателя. Оно снижает трение и расход топлива. Кроме этого масло охлаждает двигатель и обеспечивает его очистку, что увеличивает срок службы двигателя. Поэтому очень важно менять масло вовремя, чтобы избежать дорогостоящего ремонта или замены двигателя, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.
Интервал замены масла обычно указывается производителем вашего автомобиля в руководстве пользователя, но чаще всего этот интервал немного завышен, потому что производители запасных частей тоже должны зарабатывать. Поэтому существует два правила замены масла, соблюдая которые вы продлите жизнь двигателю своего автомобиля.
1. Для бензиновых двигателей после 10 000 км., а для дизельных после 8 000 км. пробега.
2. Так же масло необходимо менять один раз в год, через 12 месяцев после последней замены, независимо от пробега автомобиля.
Если замена масла не выполняется в соответствии с вышеупомянутыми правилами, оно изменяет свою вязкость, то есть становится более жидким и теряет свои свойства. Это сопровождается такими побочными эффектами как потеря мощности, перегрев двигателя или перерасход масла.
Одними из основных свойств моторного масла являются его вязкость и зависимость от температуры в широком диапазоне. Первая цифра это показатель низкотемпературной вязкости. По нему моторные масла подразделяются на 17 классов от 0W до 60.
8 зимних (0W, 2,5W, 5W, 7,5W, 10W, 15W, 20W, 25W).
9 летних (2, 5, 7,5, 10, 20, 30, 40, 50, 60).
Буква W после цифры означает, что масло приспособлено к работе при низких температурах. Второе число после W обозначает высокотемпературную вязкость и чем это число выше, тем выше вязкость.
Существует распространенное заблуждение, что высокая вязкость при высоких температурах улучшает характеристики двигателя, но на самом деле применение масел с высокой вязкостью может привести к потере мощности и быстрому износу двигателя, так как в процессе работы ему придётся бороться со слишком густым маслом. Поэтому не стоит экспериментировать с маслом и лучше заливать масло той вязкости, которую рекомендует производитель автомобиля. Более вязкие масла стоит выбирать только для старых автомобилей с большим пробегом. Например, 10W-40 зимой и 20W-50 летом.
Кроме показателей вязкости, масла делятся ещё на три вида:
1. Минеральные масла самые дешёвые, так как являются продуктом перегонки мазута, а некоторые из них делают на основе технических сельскохозяйственных культур. Эти масла достаточно эффективны благодаря большому количеству присадок и обеспечивают хорошую защиту двигателя, но очень чувствительны к низким температурам. Поэтому не рекомендуется их использование в холодных регионах.
2. Синтетические масла отличаются от минеральных на уровне молекулярного строения. Им не требуются присадки, так как необходимые свойства масла синтезируются в процессе его создания. Но, если минеральное масло моет двигатель, то синтетическое соскабливает нагар и отложения. Это нередко провоцирует забивание фильтров и маслопроводов, что приводит к выходу из строя двигателя. Но, если синтетическое масло менять вовремя, то оно лучше минерального.
3. Полусинтетические масла являются промежуточным вариантом между, синтетическими и минеральными. Такие масла рекомендуются для автомобилей с большим пробегом. Кроме того, менять полусинтетическое масло нужно чаще.
Смешивать разные виды масла нельзя!
Читайте также: В салоне машин Volvo появятся элементы из переработанного мусора
В заключении я не буду советовать вам какой-то определённый бренд, а только отмечу, что на масле лучше не экономить, потому что дешёвый продукт не всегда оказывается качественным и экономия, потом обходится дорого.
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