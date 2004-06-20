» » Новый Toyota Aygo уже начали продавать в Европе
Раздел: Авто  
0

Новый Toyota Aygo уже начали продавать в Европе

Новый Toyota Aygo уже начали продавать в Европе Автомобиль был представлен весной на Женевском моторшоу.

В Европе стартовали продажи компактного хэтчбека Toyota Aygo нового поколения, дебютировавшего весной текущего года на Международном Женевском моторшоу, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.

Новинка отличается усовершенствованной оптикой, пересмотренной цветовой палитрой окраски кузова, оригинальными колёсными дисками нового дизайна, а также другой отделкой интерьера и модернизированной приборной панелью.

Стоимость автомобиля в базовой версии в трехдверном исполнении в Великобритании составляет 13 005 долларов, пятидверная модификация доступна по цене от 13 407 долларов.

Следующая за базовой комплектация X-play, оснащенная задними фонарями на LED-матрицах, кондиционером, ограничителем скорости, многофункциональным рулевым колесом, водительским креслом с регулировкой по высоте, мультимедийным комплексом x-touch с Bluetooth, предлагается минимум за 15 259 долларов. В качестве дополнительной опции доступны система Toyota Safety Sense и спутниковая навигация.

Стоимость топовой версии x-clusiv пока не объявлена. По словам производителя, такой автомобиль получит двухцветную окраску кузова с возможностью выбора трех различных оттенков, систему Toyota Safety Sense, бесключевой доступ, а также эксклюзивные 15-дюймовые легкосплавные колёсные диски. В салоне появится климат-контроль, кожаная обивка и мультимедийная система x-touch с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto.

Читайте также: Эксперт рассказал о всех тонкостях выбора моторного масла

Также на европейском рынке в продажу выйдет и специальное исполнение X-Press с дополнительными опциями, выпущенное ограниченным тиражом в 2,5 тысячи автомобилей, стоимостью от 16 943 долларов.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Toyota Aygo, продажи

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 06:52 » Автор: Евгений Шевченко
     634
     0

Похожие новости по теме

Новый Toyota Yaris получит новый дизайн и название Новый Toyota Yaris получит новый дизайн и название

Автомобиль будет называться Toyota Yaris Sedan.

Toyota представила сразу две новинки Toyota представила сразу две новинки

Toyota Motor Corporation официально представил обновлённые минивэны Toyota Alphard и Toyota Velfire 2018 модельного года.

Названа стоимость нового ситикара Toyota Aygo X-Claim Названа стоимость нового ситикара Toyota Aygo X-Claim

Производители озвучили стоимость нового ситикара Toyota Aygo X-Claim, который могут заказать британские автолюбители.

Названа стоимость нового купе от Toyota Названа стоимость нового купе от Toyota

В Toyota рассказали, что до конца марта 2017 года новая модель купе 86 860 Special Edition появится на рынке США.

Toyota рассекретила дизайн нового кроссовера Toyota рассекретила дизайн нового кроссовера

Highlander получил улучшенную систему безопасности.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх