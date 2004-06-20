Раздел: Авто
Новый Toyota Aygo уже начали продавать в Европе
Автомобиль был представлен весной на Женевском моторшоу.
В Европе стартовали продажи компактного хэтчбека Toyota Aygo нового поколения, дебютировавшего весной текущего года на Международном Женевском моторшоу, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.
Новинка отличается усовершенствованной оптикой, пересмотренной цветовой палитрой окраски кузова, оригинальными колёсными дисками нового дизайна, а также другой отделкой интерьера и модернизированной приборной панелью.
Стоимость автомобиля в базовой версии в трехдверном исполнении в Великобритании составляет 13 005 долларов, пятидверная модификация доступна по цене от 13 407 долларов.
Следующая за базовой комплектация X-play, оснащенная задними фонарями на LED-матрицах, кондиционером, ограничителем скорости, многофункциональным рулевым колесом, водительским креслом с регулировкой по высоте, мультимедийным комплексом x-touch с Bluetooth, предлагается минимум за 15 259 долларов. В качестве дополнительной опции доступны система Toyota Safety Sense и спутниковая навигация.
Стоимость топовой версии x-clusiv пока не объявлена. По словам производителя, такой автомобиль получит двухцветную окраску кузова с возможностью выбора трех различных оттенков, систему Toyota Safety Sense, бесключевой доступ, а также эксклюзивные 15-дюймовые легкосплавные колёсные диски. В салоне появится климат-контроль, кожаная обивка и мультимедийная система x-touch с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto.
Читайте также: Эксперт рассказал о всех тонкостях выбора моторного масла
Также на европейском рынке в продажу выйдет и специальное исполнение X-Press с дополнительными опциями, выпущенное ограниченным тиражом в 2,5 тысячи автомобилей, стоимостью от 16 943 долларов.
В Европе стартовали продажи компактного хэтчбека Toyota Aygo нового поколения, дебютировавшего весной текущего года на Международном Женевском моторшоу, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.
Новинка отличается усовершенствованной оптикой, пересмотренной цветовой палитрой окраски кузова, оригинальными колёсными дисками нового дизайна, а также другой отделкой интерьера и модернизированной приборной панелью.
Стоимость автомобиля в базовой версии в трехдверном исполнении в Великобритании составляет 13 005 долларов, пятидверная модификация доступна по цене от 13 407 долларов.
Следующая за базовой комплектация X-play, оснащенная задними фонарями на LED-матрицах, кондиционером, ограничителем скорости, многофункциональным рулевым колесом, водительским креслом с регулировкой по высоте, мультимедийным комплексом x-touch с Bluetooth, предлагается минимум за 15 259 долларов. В качестве дополнительной опции доступны система Toyota Safety Sense и спутниковая навигация.
Стоимость топовой версии x-clusiv пока не объявлена. По словам производителя, такой автомобиль получит двухцветную окраску кузова с возможностью выбора трех различных оттенков, систему Toyota Safety Sense, бесключевой доступ, а также эксклюзивные 15-дюймовые легкосплавные колёсные диски. В салоне появится климат-контроль, кожаная обивка и мультимедийная система x-touch с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto.
Читайте также: Эксперт рассказал о всех тонкостях выбора моторного масла
Также на европейском рынке в продажу выйдет и специальное исполнение X-Press с дополнительными опциями, выпущенное ограниченным тиражом в 2,5 тысячи автомобилей, стоимостью от 16 943 долларов.
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