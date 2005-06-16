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Раздел: Авто  
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В Узбекистане построят завод для сборки китайских электрокаров

В Узбекистане построят завод для сборки китайских электрокаров Власти страны подписали соглашение с концерном Changan Automobile Group.

Китайский концерн Changan Automobile Group и министерство инновационного развития Узбекистана договорились подписать в ближайшем будущем меморандум о сотрудничестве для строительства в этой республике завода по производству электромобилей, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoBlog.

Автозавод предполагается построить в Ферганской области. По предварительной оценке, на первом этапе инвестиции составят около $15-20 млн, будут созданы 100-150 рабочих мест для крупноузловой сборки тысячи электромобилей (аналогов Chevrolet Spark и Nexia) в год.

На втором этапе намечается локализация производства с привлечением мощностей смежных узбекистанских предприятий и увеличение числа рабочих мест. Китайская компания намерена делать основной акцент на выпуске в Узбекистане современных автомобилей с гибридным двигателем или полностью электрической силовой установкой.

К 2025 году планируется выпустить 21 модель электромобилей, полностью функционирующих на электричестве, и 12 гибридных моделей, которые будут охватывать весь спектр моделей (от малолитражных автомобилей до автомобилей высшего класса с кузовами купе).

Changan Automobile Group входит в «большую четверку» китайских автопроизводителей, которые изготавливают наибольшее количество автомобилей. Концерн имеет совместные предприятия с Ford Motor, Suzuki Motor, Mazda Motor и PSA Peugeot Citroen.

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Благодаря заводу в Узбекистане китайский концерн сможет продавать свои электромобили в странах Ближнего Востока на максимально выгодных условиях.
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 Теги: Узбекистан, электромобили, завод

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Сегодня, 08:16 » Автор: Евгений Шевченко
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