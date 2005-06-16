Раздел: Авто
В Узбекистане построят завод для сборки китайских электрокаров
Власти страны подписали соглашение с концерном Changan Automobile Group.
Китайский концерн Changan Automobile Group и министерство инновационного развития Узбекистана договорились подписать в ближайшем будущем меморандум о сотрудничестве для строительства в этой республике завода по производству электромобилей, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoBlog.
Автозавод предполагается построить в Ферганской области. По предварительной оценке, на первом этапе инвестиции составят около $15-20 млн, будут созданы 100-150 рабочих мест для крупноузловой сборки тысячи электромобилей (аналогов Chevrolet Spark и Nexia) в год.
На втором этапе намечается локализация производства с привлечением мощностей смежных узбекистанских предприятий и увеличение числа рабочих мест. Китайская компания намерена делать основной акцент на выпуске в Узбекистане современных автомобилей с гибридным двигателем или полностью электрической силовой установкой.
К 2025 году планируется выпустить 21 модель электромобилей, полностью функционирующих на электричестве, и 12 гибридных моделей, которые будут охватывать весь спектр моделей (от малолитражных автомобилей до автомобилей высшего класса с кузовами купе).
Changan Automobile Group входит в «большую четверку» китайских автопроизводителей, которые изготавливают наибольшее количество автомобилей. Концерн имеет совместные предприятия с Ford Motor, Suzuki Motor, Mazda Motor и PSA Peugeot Citroen.
Читайте также: Новый Toyota Aygo уже начали продавать в Европе
Благодаря заводу в Узбекистане китайский концерн сможет продавать свои электромобили в странах Ближнего Востока на максимально выгодных условиях.
Китайский концерн Changan Automobile Group и министерство инновационного развития Узбекистана договорились подписать в ближайшем будущем меморандум о сотрудничестве для строительства в этой республике завода по производству электромобилей, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoBlog.
Автозавод предполагается построить в Ферганской области. По предварительной оценке, на первом этапе инвестиции составят около $15-20 млн, будут созданы 100-150 рабочих мест для крупноузловой сборки тысячи электромобилей (аналогов Chevrolet Spark и Nexia) в год.
На втором этапе намечается локализация производства с привлечением мощностей смежных узбекистанских предприятий и увеличение числа рабочих мест. Китайская компания намерена делать основной акцент на выпуске в Узбекистане современных автомобилей с гибридным двигателем или полностью электрической силовой установкой.
К 2025 году планируется выпустить 21 модель электромобилей, полностью функционирующих на электричестве, и 12 гибридных моделей, которые будут охватывать весь спектр моделей (от малолитражных автомобилей до автомобилей высшего класса с кузовами купе).
Changan Automobile Group входит в «большую четверку» китайских автопроизводителей, которые изготавливают наибольшее количество автомобилей. Концерн имеет совместные предприятия с Ford Motor, Suzuki Motor, Mazda Motor и PSA Peugeot Citroen.
Читайте также: Новый Toyota Aygo уже начали продавать в Европе
Благодаря заводу в Узбекистане китайский концерн сможет продавать свои электромобили в странах Ближнего Востока на максимально выгодных условиях.
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