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Раздел: Авто  
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Новая модель Dacia Duster понравилась англичанам

Новая модель Dacia Duster понравилась англичанамНовое поколение Dacia Duster появилось на британском автомобильном рынке.

Стоимость новинки составляет минимум 9 995 фунтов, что делает ее самым бюджетным внедорожником в Великобритании, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Avtodream.

Внешне автомобиль стал более мускулистым, а в салоне появились технологии, которыми ранее не оснащались модели Dacia. Модель оборудовали более плотными сиденьями, бесключевым доступом, Blind Spot Warning и автоматической климатической установкой. Кроме того, представители компании отмечают, что шум в салоне сократился вдвое.

Транспортное средство предлагается британским автомобилистам с 1,6-литровым бензиновым двигателем отдачей 113 л.с. или 1,5-литровым дизельным агрегатом производительностью 113 л.с. В качестве трансмиссии выступит механическая КПП.

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Система полного привода будет предложена только для бензиновой версии.
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Сегодня, 10:03 » Автор: Алена Шимко
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