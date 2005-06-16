Раздел: Авто
В Сеть слили уникальные снимки нового кроссовера MG
Флагманский «паркетник» марки, которая принадлежит китайскому концерну SAIC, предложат с двумя моторами.
В министерстве промышленности Китая появились фотографии нового кроссовера MG, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Автоблог.
На снимках запечатлена модель, предвестника которой – концепт X-motion – бренд представил в апреле этого года на Пекинском автосалоне.
С именем товарной модели определенности пока нет: на одном из изображений на корме виднеются буквы HX, на другом – HS. Скорее всего, кросс будут продавать под последним индексом: в линейке MG сегодня есть два SUV, названия которых оканчиваются на «эс», – GS и ZS.
Предполагалось, что кросс построят на базе рамного внедорожника Roewe RX8 который является «родственником» модели Maxus D90 (как и MG, марки Roewe и Maxus также принадлежат концерну SAIC). Однако некоторые «поднебесные» СМИ утверждают, что «донором» для нового SUV MG стал кроссовер Roewe RX5.
А «эр-икс-пятый», в свою очередь, базируется на той же платформе с многорычажной задней подвеской, что и MG GS.
По своим габаритам новый «паркетник» все же ближе к RX5: длина новинки MG равна 4 574 мм (на 29 мм больше, чем у предполагаемого «донора»), ширина – 1 876 мм (+21 мм по сравнению с RX5), высота – 1 664 мм (-55 мм), колесная база – 2 720 мм (+20 мм).
Для сравнения, размеры Roewe RX8: 4 923/1 930/1 840 мм, расстояние между осями – 2 850 мм.
Последняя модель доступна с семиместным салоном, тогда как RX5 и кросс MG имеют только пятиместные исполнения. Согласно документу, опубликованному на сайте министерства, в Поднебесной новый кроссовер MG можно будет купить с бензиновыми «турбочетверками» 1.5 (модель 15E4E) и 2.0 (20L4E) мощностью 169 и 231 л.с. соответственно. Такими же моторами оснащается и Roewe RX5.
Правда, если у полуторалитрового движка отдача идентична, то двухлитровый мотор на RX5 выдает 220 л.с. О коробках модели MG информации пока нет.
Кросс Roewe с базовым двигателем комплектуется шестиступенчатой «механикой» или семиступенчатым преселективным «роботом», такие машины доступны только с передним приводом. «Эр-икс-пятому» с мотором 2.0 положен шестиступенчатый «робот», у модели с этим двигателем есть версия с трансмиссией с многодисковой муфтой подключения задней оси.
Внедорожник Roewe RX8 предлагается с 224-сильным турбомотором 2.0 и 6АКП, с задним или полным приводом. Кстати, у RX5 есть еще электрическая версия – вероятно, позже такой вариант получит и кросс MG.
Официальная премьера нового кроссовера MG состоится в Китае уже сегодня, 20 июня.
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Скорее всего, тогда же объявят цены. Ожидается, что новинка окажется самой дорогой моделью в SUV-линейке марки.
В министерстве промышленности Китая появились фотографии нового кроссовера MG, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Автоблог.
На снимках запечатлена модель, предвестника которой – концепт X-motion – бренд представил в апреле этого года на Пекинском автосалоне.
С именем товарной модели определенности пока нет: на одном из изображений на корме виднеются буквы HX, на другом – HS. Скорее всего, кросс будут продавать под последним индексом: в линейке MG сегодня есть два SUV, названия которых оканчиваются на «эс», – GS и ZS.
Предполагалось, что кросс построят на базе рамного внедорожника Roewe RX8 который является «родственником» модели Maxus D90 (как и MG, марки Roewe и Maxus также принадлежат концерну SAIC). Однако некоторые «поднебесные» СМИ утверждают, что «донором» для нового SUV MG стал кроссовер Roewe RX5.
А «эр-икс-пятый», в свою очередь, базируется на той же платформе с многорычажной задней подвеской, что и MG GS.
По своим габаритам новый «паркетник» все же ближе к RX5: длина новинки MG равна 4 574 мм (на 29 мм больше, чем у предполагаемого «донора»), ширина – 1 876 мм (+21 мм по сравнению с RX5), высота – 1 664 мм (-55 мм), колесная база – 2 720 мм (+20 мм).
Для сравнения, размеры Roewe RX8: 4 923/1 930/1 840 мм, расстояние между осями – 2 850 мм.
Последняя модель доступна с семиместным салоном, тогда как RX5 и кросс MG имеют только пятиместные исполнения. Согласно документу, опубликованному на сайте министерства, в Поднебесной новый кроссовер MG можно будет купить с бензиновыми «турбочетверками» 1.5 (модель 15E4E) и 2.0 (20L4E) мощностью 169 и 231 л.с. соответственно. Такими же моторами оснащается и Roewe RX5.
Правда, если у полуторалитрового движка отдача идентична, то двухлитровый мотор на RX5 выдает 220 л.с. О коробках модели MG информации пока нет.
Кросс Roewe с базовым двигателем комплектуется шестиступенчатой «механикой» или семиступенчатым преселективным «роботом», такие машины доступны только с передним приводом. «Эр-икс-пятому» с мотором 2.0 положен шестиступенчатый «робот», у модели с этим двигателем есть версия с трансмиссией с многодисковой муфтой подключения задней оси.
Внедорожник Roewe RX8 предлагается с 224-сильным турбомотором 2.0 и 6АКП, с задним или полным приводом. Кстати, у RX5 есть еще электрическая версия – вероятно, позже такой вариант получит и кросс MG.
Официальная премьера нового кроссовера MG состоится в Китае уже сегодня, 20 июня.
Читайте также: Снимки нового кроссовера Chery "слили" в Сеть
Скорее всего, тогда же объявят цены. Ожидается, что новинка окажется самой дорогой моделью в SUV-линейке марки.
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