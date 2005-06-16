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Раздел: Авто  
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В Украине снизили налоги на ввоз авто: названы цифры

В Украине снизили налоги на ввоз авто: названы цифрыВ Верховной Раде разъяснили суть зарегистрированных законопроектов об упрощении таможенного оформления авто на «еврономерах».

Как проинформировала на своем сайте глава Комитета ВР по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина, речь идет о проектах законов № 8487 и № 8488 (оба были зарегистрированы 15 июня), пишет Хроника.инфо со ссылкой на Факты.

Так, предложенная базовая ставка акцизного налога для авто с бензиновым двигателем составит 50 евро, с дизельным — 75 евро, с применением коэффициентов двигателя и возраста авто, на которые базовая ставка будет умножаться. При этом коэффициент двигателя предлагается высчитывать путем деления объема двигателя на 1000, а коэффициент возраста будет соотношением количества полных календарных лет, начиная с года производства и года определения ставки налога.

Таким образом, акцизный налог на старые авто будет выше, что будет стимулировать приобретение более новых авто.

Кроме того, в зарегистрированных проектах прописаны алгоритм взаимодействия таможенников, полиции и пограничников, а также предусмотрено создание автоматизированной системы обмена информацией, Нацполиции предоставлено право проверки авто с еврономерами, и ужесточены штрафы за нарушение таможенных правил.

По словам Южаниной, на сегодня проекты прошли согласования с представителями ОО «Автоевросила», органами власти и профильными ассоциацями производителей, дилеров и импортеров авто.

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«Внесение проектов на рассмотрение ВР запланировано на текущую неделю», — сообщила Южанина.
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Сегодня, 13:33 » Автор: Алена Шимко
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Константин  
Сегодня, 13:42

Вы или накручиваете просмотры или глупые до невозможности. А по факту думаю и то и то.
Зарегистрированный законопроект и "снизили" это две разные вещи. Вот когда за него проголосуют, тогда и будет "снизили".

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