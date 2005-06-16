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В Украине снизили налоги на ввоз авто: названы цифры
В Верховной Раде разъяснили суть зарегистрированных законопроектов об упрощении таможенного оформления авто на «еврономерах».
Как проинформировала на своем сайте глава Комитета ВР по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина, речь идет о проектах законов № 8487 и № 8488 (оба были зарегистрированы 15 июня), пишет Хроника.инфо со ссылкой на Факты.
Так, предложенная базовая ставка акцизного налога для авто с бензиновым двигателем составит 50 евро, с дизельным — 75 евро, с применением коэффициентов двигателя и возраста авто, на которые базовая ставка будет умножаться. При этом коэффициент двигателя предлагается высчитывать путем деления объема двигателя на 1000, а коэффициент возраста будет соотношением количества полных календарных лет, начиная с года производства и года определения ставки налога.
Таким образом, акцизный налог на старые авто будет выше, что будет стимулировать приобретение более новых авто.
Кроме того, в зарегистрированных проектах прописаны алгоритм взаимодействия таможенников, полиции и пограничников, а также предусмотрено создание автоматизированной системы обмена информацией, Нацполиции предоставлено право проверки авто с еврономерами, и ужесточены штрафы за нарушение таможенных правил.
По словам Южаниной, на сегодня проекты прошли согласования с представителями ОО «Автоевросила», органами власти и профильными ассоциацями производителей, дилеров и импортеров авто.
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«Внесение проектов на рассмотрение ВР запланировано на текущую неделю», — сообщила Южанина.
Как проинформировала на своем сайте глава Комитета ВР по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина, речь идет о проектах законов № 8487 и № 8488 (оба были зарегистрированы 15 июня), пишет Хроника.инфо со ссылкой на Факты.
Так, предложенная базовая ставка акцизного налога для авто с бензиновым двигателем составит 50 евро, с дизельным — 75 евро, с применением коэффициентов двигателя и возраста авто, на которые базовая ставка будет умножаться. При этом коэффициент двигателя предлагается высчитывать путем деления объема двигателя на 1000, а коэффициент возраста будет соотношением количества полных календарных лет, начиная с года производства и года определения ставки налога.
Таким образом, акцизный налог на старые авто будет выше, что будет стимулировать приобретение более новых авто.
Кроме того, в зарегистрированных проектах прописаны алгоритм взаимодействия таможенников, полиции и пограничников, а также предусмотрено создание автоматизированной системы обмена информацией, Нацполиции предоставлено право проверки авто с еврономерами, и ужесточены штрафы за нарушение таможенных правил.
По словам Южаниной, на сегодня проекты прошли согласования с представителями ОО «Автоевросила», органами власти и профильными ассоциацями производителей, дилеров и импортеров авто.
Читайте также: Названы самые продаваемые авто в Украине
«Внесение проектов на рассмотрение ВР запланировано на текущую неделю», — сообщила Южанина.
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