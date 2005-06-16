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Раздел: Авто  
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Mazda представила более мощную версию MX-5

Mazda представила более мощную версию MX-5Компания Mazda представила модернизированную версию родстера MX-5 для европейского рынка.

После обновления модель получила более мощный топовый двигатель, а также претерпела некоторые косметические изменения, пишет Хроника.инфо со ссылкой на InfoCar.

Отдача двухлитрового четырехцилиндрового атмосферного мотора Skyactiv-G повысилась со 160 до 184 л.с., а крутящий момент вырос с 200 до 205 Нм. Кроме того, теперь двигатель способен раскручиваться до 7500 об/мин, тогда как красная зона прежнего мотора составляет 6800 об/мин. В компании подчеркнули, что после модернизации у мотора появилось «более качественное звучание».

Как изменились динамические характеристики родстера, пока не сообщается. К примеру, автомобиль со 160-сильным агрегатом способен ускоряться с места до 100 км/ч за 7,3 сек., а его максимальная скорость равна 214 км в час.

В «Мазде» также отметили, что усовершенствовали 1,5-литровый двигатель MX-5, однако не назвали его характеристик. Напомним, что оригинальный мотор развивает 131 л.с. и 150 Нм, что позволяет родстеру ускоряться до «сотни» за 8,3 секунды.

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Список оснащения Mazda MX-5 для Европы включил систему распознавания дорожных знаков, камеру заднего вида и систему автоматического экстренного торможения с возможностью распознавания пешеходов. Продажи обновленного родстера начнутся в августе 2018 года.
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Сегодня, 16:58 » Автор: Алена Шимко
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