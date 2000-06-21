Раздел: Авто
Эксперт назвал реальное количество машин с европейскими номерами в Украине
По мнению лидера организации "Авто Евро Сила", официальная статистика занижена в три раза.
По украинским дорогам ездит 3 миллиона автомобилей с иностранной регистрацией, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на
Gazeta.ua.
При этом официальная статистика сообщает только об одном миллионе машин. Об этом рассказал председатель общественной организации "Авто Евро Сила" Олег Ярошевич.
Он считает, что фискальная служба намеренно занижает реальное количество нерастаможенных машин.
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"Именно ДФС занижает реальные цифры "евроблях" в Украине, чтобы снять напряжение по осознанию того, сколько у нас таких авто. За последний месяц, согласно социологическим исследованиям, на территорию Украины завезли 65 000 автомобилей. Подчеркиваю, это только за месяц", - сказал он.
По украинским дорогам ездит 3 миллиона автомобилей с иностранной регистрацией, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на
Gazeta.ua.
При этом официальная статистика сообщает только об одном миллионе машин. Об этом рассказал председатель общественной организации "Авто Евро Сила" Олег Ярошевич.
Он считает, что фискальная служба намеренно занижает реальное количество нерастаможенных машин.
Читайте также: Модельный ряд Opel уменьшился на две разновидности машин
"Именно ДФС занижает реальные цифры "евроблях" в Украине, чтобы снять напряжение по осознанию того, сколько у нас таких авто. За последний месяц, согласно социологическим исследованиям, на территорию Украины завезли 65 000 автомобилей. Подчеркиваю, это только за месяц", - сказал он.
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