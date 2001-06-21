Раздел: Авто
Ford Focus получил возможность выбора премиальной раскраски экстерьера
Новая опция называется Black Pack.
Ford Focus в рамках обновления к новому модельному году получил новую опцию Black Pack. У покупателей появилась новая возможность придать его экстерьеру больше индивидуальности и современного стиля, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.
С заводским пакетом персонализации экстерьера Black Pack автомобиль приобретает эффектный двухцветный окрас, который позволит владельцу Ford Focus выделиться в потоке.
Новый комплект для персонализации экстерьера Ford Focus был разработан с учетом успеха особой серии White & Black, в прошлом году впервые предложившей двухцветный черно-белый окрас для популярной модели, а также тренда на индивидуализацию внешности автомобиля с помощью контрастной окраски и ярких деталей. Двухцветная окраска кузова, впервые появившаяся на роскошных автомобилях 20-30х годов прошлого века, в последние несколько лет стала популярна у покупателей в самых разных сегментах.
Комплект для персонализации Black Pack включает крышу, корпуса боковых зеркал и легкосплавные диски черного цвета (16 дюймов). Элементы черного цвета становятся стильными аксессуарами, выгодно оттеняющими основной цвет кузова и придающими автомобилю еще более яркий и современный вид. Пакет персонализации может сочетаться со специально подобранными цветами кузова Moondust Silver (светло-серебристый) и Candy Red (насыщенный красный), а наиболее контрастное сочетание белого Frozen White и черного теперь доступно не только для версии White & Black, но и Special Edition и Titanium.
Возможность персонализировать свой автомобиль с помощью пакета Black Pack есть у покупателей седанов и хетчбэков Ford Focus в комплектациях Titanium и Special Edition. Комплектация Special Edition стала доступна для клиентов Ford в июне и включает кондиционер, аудиосистему с 6 динамиками и USB разъемом, мультимедийную систему SYNC с Bluetooth и голосовым управлением на русском языке, центральный бокс с подлокотником, передние и задние электростеклоподъемники, противотуманные фары и подогрев передних сидений.
Для данной комплектации предусмотрен 125-сильный двигатель 1,6 л с 5-ступенчатой МКП или 6-ступенчатой АКП. Отличительной особенностью экстерьера Ford Focus Special Edition стали фальшрадиаторная решетка с хромированными поперечинами, аналогичная устанавливаемой на версии Titanium, а также стильные светодиодные дневные ходовые огни.
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Пакет Black Pack также можно заказать для топовой версии Titanium. В базовое оснащение Ford Focus Titanium помимо перечисленного для White & Black входят мультимедийная система SYNC 3 с 8-дюймовым сенсорным экраном, передние сиденья с увеличенной боковой поддержкой, боковые подушки безопасности, светодиодная подсветка салона.
Ford Focus в рамках обновления к новому модельному году получил новую опцию Black Pack. У покупателей появилась новая возможность придать его экстерьеру больше индивидуальности и современного стиля, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.
С заводским пакетом персонализации экстерьера Black Pack автомобиль приобретает эффектный двухцветный окрас, который позволит владельцу Ford Focus выделиться в потоке.
Новый комплект для персонализации экстерьера Ford Focus был разработан с учетом успеха особой серии White & Black, в прошлом году впервые предложившей двухцветный черно-белый окрас для популярной модели, а также тренда на индивидуализацию внешности автомобиля с помощью контрастной окраски и ярких деталей. Двухцветная окраска кузова, впервые появившаяся на роскошных автомобилях 20-30х годов прошлого века, в последние несколько лет стала популярна у покупателей в самых разных сегментах.
Комплект для персонализации Black Pack включает крышу, корпуса боковых зеркал и легкосплавные диски черного цвета (16 дюймов). Элементы черного цвета становятся стильными аксессуарами, выгодно оттеняющими основной цвет кузова и придающими автомобилю еще более яркий и современный вид. Пакет персонализации может сочетаться со специально подобранными цветами кузова Moondust Silver (светло-серебристый) и Candy Red (насыщенный красный), а наиболее контрастное сочетание белого Frozen White и черного теперь доступно не только для версии White & Black, но и Special Edition и Titanium.
Возможность персонализировать свой автомобиль с помощью пакета Black Pack есть у покупателей седанов и хетчбэков Ford Focus в комплектациях Titanium и Special Edition. Комплектация Special Edition стала доступна для клиентов Ford в июне и включает кондиционер, аудиосистему с 6 динамиками и USB разъемом, мультимедийную систему SYNC с Bluetooth и голосовым управлением на русском языке, центральный бокс с подлокотником, передние и задние электростеклоподъемники, противотуманные фары и подогрев передних сидений.
Для данной комплектации предусмотрен 125-сильный двигатель 1,6 л с 5-ступенчатой МКП или 6-ступенчатой АКП. Отличительной особенностью экстерьера Ford Focus Special Edition стали фальшрадиаторная решетка с хромированными поперечинами, аналогичная устанавливаемой на версии Titanium, а также стильные светодиодные дневные ходовые огни.
Читайте также: Эксперт назвал реальное количество машин с европейскими номерами в Украине
Пакет Black Pack также можно заказать для топовой версии Titanium. В базовое оснащение Ford Focus Titanium помимо перечисленного для White & Black входят мультимедийная система SYNC 3 с 8-дюймовым сенсорным экраном, передние сиденья с увеличенной боковой поддержкой, боковые подушки безопасности, светодиодная подсветка салона.
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