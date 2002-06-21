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Раздел: Авто  
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Новый Renault Kwid впервые сфотографировали на тестах

Новый Renault Kwid впервые сфотографировали на тестах Шпионские снимки появились в Сети.

В Интернете были опубликованы шпионские изображения обновленной версии автомобиля марки Renault Kwid, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на MMR.

Указанное транспортное средство продается на индийском рынке. Стоимость данного автомобиля в настоящее время составляет около 4 тысяч долларов. Стоит отметить, что эта машина является одной из самых дешевых моделей французского бренда.

Обновленная вариация транспортного средства получила дизайн экстерьера, который во многом напоминает тот вариант внешнего оформления, который используется при производстве автомобилей семейства Dacia нового поколения.

По предварительной информации, под капотом транспортного средства будет установлено бензиновый двигатель, объем которого равен 0,8 литра, а уровень мощности составляет 57 лошадиных сил. Мотор будет работать в паре с 5-ступенчатой ​​механической коробкой передач.

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Машина была разработана на базе платформы CMF-A, благодаря которой существенно увеличились размеры салона транспортного средства.

Новый Renault Kwid впервые сфотографировали на тестах
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 Теги: Renault Kwid, фото

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Сегодня, 05:26 » Автор: Евгений Шевченко
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