Раздел: Авто
Skoda распродает остатки автомобилей Yeti
Производство этой модели было окончено.
Уже в начале года с конвейеров перестали сходить автомобили Skoda Yeti, по причине снятия модели с производства. Не смотря на это в дилерских центрах ещё остались не распроданные автомобили, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.
После известия о том, что модель больше не появится на мировом рынке, процент объёма продаж значительно упал, а после совсем остановился.
В мае зафисирован спад спроса более чем на 50 процентов, такая ситуация сложилась буквально за 30 дней.
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Производитель надеется исправить ситуацию за счёт стоимости автомобиля, ведь подорожание распространилось только на новые модели, а на старые она осталась фиксированной.
Уже в начале года с конвейеров перестали сходить автомобили Skoda Yeti, по причине снятия модели с производства. Не смотря на это в дилерских центрах ещё остались не распроданные автомобили, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.
После известия о том, что модель больше не появится на мировом рынке, процент объёма продаж значительно упал, а после совсем остановился.
В мае зафисирован спад спроса более чем на 50 процентов, такая ситуация сложилась буквально за 30 дней.
Читайте также: Ford Focus получил возможность выбора премиальной раскраски экстерьера
Производитель надеется исправить ситуацию за счёт стоимости автомобиля, ведь подорожание распространилось только на новые модели, а на старые она осталась фиксированной.
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