БелАЗ создал самосвал мощностью почти 3000 лошадиных сил

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Два новых самосвала БЕЛАЗ-75131 были поставлены на Южный горно-обоготительный комбинат (ЮГОК), который в этом году отмечает 65-летний юбилей.

В Книгу рекордов Гиннеса подана заявка о рекордной перевозки груза весом 500 тонн. "БелАЗ-75710" был представлен в сентябре 2013 года и позиционируется как самосвал высшей категории грузоподъемности, которая для этого грузовика заявлена на уровне 450 тонн.