Раздел: Авто
БелАЗ создал самосвал мощностью почти 3000 лошадиных сил
Грузоподъемность мощного автомобиля составляет 290 тонн.
Cамосвал БелАЗ-75320 открывает абсолютно новый класс грузоподъемности для белорусского производителя, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoBlog.
Сразу отметим: 290 тонн — это вовсе не рекорд. В линейке моделей марки БелАЗ есть самосвал, способный взять на борт 360 тонн! Но этот грузовик получился дорогим, сложным и вдобавок его (из-за исполинских габаритов) может принять на работу далеко не каждый карьер.
Поэтому, если не брать 360-тонник, самым большим самосвалом до текущего момента была 240-тонная версия. С появлением машины грузоподъёмностью 290 тонн БЕЛАЗ будет представлен во всех классах грузоподъемности, присутствующих на мировом рынке карьерных самосвалов.
Ранее сообщалось, что новый самосвал оснащен двигателем Cummins мощностью 2 850 л.с., с которым работает трансмиссия нового поколения производства General Electric. Новая трансмиссия позволяет также реализовывать функции: противоюзовой системы; противобуксовочной системы; системы стабилизации скорости на спуске; автоматического ограничения скорости; системы контроля и диагностики.
На палубу высотой 4,5 метра ведет диагональная лестница, соответствующая всем стандартам безопасности по системам доступа. Поверхность ступеней противоскользящая. Поручни и ограждения эргономичные и травмобезопасные. С грузом масса БелАЗ-75320 составляет 500 тонн.
Читайте также: Новый Renault Kwid впервые сфотографировали на тестах
При длине 15 метров, ширине более 9 метров и высоте более 7 метров (это как двухэтажный дом) белорусский исполин может разогнаться до 64 км/ч. Размерность покрышек — сумасшедшие 53/80R63.
Cамосвал БелАЗ-75320 открывает абсолютно новый класс грузоподъемности для белорусского производителя, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoBlog.
Сразу отметим: 290 тонн — это вовсе не рекорд. В линейке моделей марки БелАЗ есть самосвал, способный взять на борт 360 тонн! Но этот грузовик получился дорогим, сложным и вдобавок его (из-за исполинских габаритов) может принять на работу далеко не каждый карьер.
Поэтому, если не брать 360-тонник, самым большим самосвалом до текущего момента была 240-тонная версия. С появлением машины грузоподъёмностью 290 тонн БЕЛАЗ будет представлен во всех классах грузоподъемности, присутствующих на мировом рынке карьерных самосвалов.
Ранее сообщалось, что новый самосвал оснащен двигателем Cummins мощностью 2 850 л.с., с которым работает трансмиссия нового поколения производства General Electric. Новая трансмиссия позволяет также реализовывать функции: противоюзовой системы; противобуксовочной системы; системы стабилизации скорости на спуске; автоматического ограничения скорости; системы контроля и диагностики.
На палубу высотой 4,5 метра ведет диагональная лестница, соответствующая всем стандартам безопасности по системам доступа. Поверхность ступеней противоскользящая. Поручни и ограждения эргономичные и травмобезопасные. С грузом масса БелАЗ-75320 составляет 500 тонн.
Читайте также: Новый Renault Kwid впервые сфотографировали на тестах
При длине 15 метров, ширине более 9 метров и высоте более 7 метров (это как двухэтажный дом) белорусский исполин может разогнаться до 64 км/ч. Размерность покрышек — сумасшедшие 53/80R63.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
1018
0
Также советуем посмотреть
- На Донбассе ранены три бойца ВСУ
- Кот с необычным окрасом стал звездой Instagram
- Прикольные фотки «чудиков», которых можно встретить в транспорте
- Смешные фотки девушек, не "дружащих" с макияжам
- Милые коты, которые не могут расстаться с собаками
- В Украине рассказали о серьезной угрозе со стороны России
- Забавные фотки, способные развеять плохое настроение
- Зарядитесь позитивом: свежая подборка анекдотов
- Боевики «ДНР» насмешили своими «достижениями»
- Сомнительные законы Путина высмеяли новой карикатурой
- Партії підуть на вибори з фінансами з підтверджених джерел
- «Хищник» оседлал «Чужого»: байкер развеселил креативным костюмом
- На цепи: питона настигла «карма» за съеденную собаку
- Всесильний «Юра Єнакіївський» отримав ляпас
- Новий курс України: перезаснування як воно є
- В Парагвае мужчина "обрадовал" семью, явившись на свои похороны
- В Украине стали чаще нападать на сотрудников СМИ, - ООН
- В Индии мыши уничтожили миллион, забравшись в банкомат
- Сандерса считают одним из вероятных кандидатов на президентский пост
- Україні доведеться пережити дві виборчих кампанії
- Суровый кот насмешил Сеть, нокаутировав плюшевую игрушку
- Жебривский понял, что лучше вовремя уйти самому
- Боевики на Донбассе ввели запрет на селфи
- Іван Драч – це частина мого життя
- «Каждую зиму замерзаем»: россияне насмешили нелепыми угрозами в адрес Украины
- В Харькове в здание городского совета бросили дымовую шашку
- Бабченко опубликовал «ориентировку ФСБ» на свое убийство
- В кафе на Донбассе оригинально посмеялись над оккупантами
- Не стоит обижать киргизов
- Что означает для Украины повышение ставки в США
Оставьте свой комментарий