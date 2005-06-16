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Раздел: Авто  
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БелАЗ создал самосвал мощностью почти 3000 лошадиных сил

БелАЗ создал самосвал мощностью почти 3000 лошадиных сил Грузоподъемность мощного автомобиля составляет 290 тонн.

Cамосвал БелАЗ-75320 открывает абсолютно новый класс грузоподъемности для белорусского производителя, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoBlog.

Сразу отметим: 290 тонн — это вовсе не рекорд. В линейке моделей марки БелАЗ есть самосвал, способный взять на борт 360 тонн! Но этот грузовик получился дорогим, сложным и вдобавок его (из-за исполинских габаритов) может принять на работу далеко не каждый карьер.

Поэтому, если не брать 360-тонник, самым большим самосвалом до текущего момента была 240-тонная версия. С появлением машины грузоподъёмностью 290 тонн БЕЛАЗ будет представлен во всех классах грузоподъемности, присутствующих на мировом рынке карьерных самосвалов.

Ранее сообщалось, что новый самосвал оснащен двигателем Cummins мощностью 2 850 л.с., с которым работает трансмиссия нового поколения производства General Electric. Новая трансмиссия позволяет также реализовывать функции: противоюзовой системы; противобуксовочной системы; системы стабилизации скорости на спуске; автоматического ограничения скорости; системы контроля и диагностики.

На палубу высотой 4,5 метра ведет диагональная лестница, соответствующая всем стандартам безопасности по системам доступа. Поверхность ступеней противоскользящая. Поручни и ограждения эргономичные и травмобезопасные. С грузом масса БелАЗ-75320 составляет 500 тонн.

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При длине 15 метров, ширине более 9 метров и высоте более 7 метров (это как двухэтажный дом) белорусский исполин может разогнаться до 64 км/ч. Размерность покрышек — сумасшедшие 53/80R63.

БелАЗ создал самосвал мощностью почти 3000 лошадиных сил
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 Теги: БелАЗ, грузовик

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Сегодня, 08:37 » Автор: Евгений Шевченко
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