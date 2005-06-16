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Раздел: Авто  
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На британском аукционе продадут раритетный Bugatti Veyron Super Sport

На британском аукционе продадут раритетный Bugatti Veyron Super SportНа Фестивале скорости в британском Гудвуде, который пройдет в середине июля, на торги аукционного дома Bonhams будет выставлен последний серийный Bugatti Veyron Super Sport.

За автомобиль планируется выручить около 1,7-1,8 миллиона фунтов стерлингов, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Аспекты.нет.

Суперкар окрашен в черный матовый цвет, а салон отделан красной кожей. Пробег автомобиля составляет 550 миль (885 километров). У автомобиля был один владелец, который ездил на «Вейроне» в Великобритании. Всего было выпущено лишь 30 автомобилей в модификации Super Sport и эта – последняя, сошедшая с конвейера.

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Автомобиль оснащен восьмилитровым двигателем W16 с четырьмя турбинами, развивающим 1200 лошадиных сил. В 2010 году модификация Super Sport установила рекорд скорости – 431 километр в час.
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Сегодня, 09:20 » Автор: Алена Шимко
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