Раздел: Авто
Nissan решил отказаться от выпуска водородных автомобилей
В компании негативно оценили перспективы использования автомобилей на топливных элементах.
Японский автопроизводитель Nissan заявил, что замораживает проект совместной разработки с компаниями Daimler и Ford автомобиля на топливных элементах. пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
"Официальные представители компании Nissan заявили, что перспективы использования автомобилей на топливных элементах в ближайшее время представляются маловероятными", – отметили в агентстве.
Автомобили на топливных элементах приводятся в движение благодаря энергии, вырабатываемой в процессе химической реакции с участием водорода и кислорода. Эти автомобили называют полностью экологически чистыми, поскольку они выбрасывают в атмосферу только воду.
Руководство Nissan заявило, что высокая цена самого автомобиля, а также медленные темпы установки водородных автозаправочных станций мешают внедрению в жизнь работающих на топливных элементах автомобилей. В связи с этим компанией было принято решение о замораживании проекта.
Ранее стало известно, что Nissan прекратит разработку дизельных двигателей, сосредоточившись на электрификации модельного ряда. Исключением станет лишь коммерческий транспорт, который продолжат оснащать дизельными моторами, но закупаемыми у других производителей.
По мнению руководства Nissan, спрос на дизельные автомобили будет сокращаться на всех рынках, особенно учитывая планируемые ограничения европейский стран на передвижения машин с моторами на "тяжелом топливе" в центрах крупных городов.
Читайте также: Nissan приостановила разработку водородного автомобиля
Сходное решение приняла компания Volvo, которая планирует постепенно отказаться от дизелей. Предлагаться будут исключительно бензиновые и гибридные бензо-электрические силовые установки. В 2019 году появится вариант с "мягким гибридом".
Японский автопроизводитель Nissan заявил, что замораживает проект совместной разработки с компаниями Daimler и Ford автомобиля на топливных элементах. пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
"Официальные представители компании Nissan заявили, что перспективы использования автомобилей на топливных элементах в ближайшее время представляются маловероятными", – отметили в агентстве.
Автомобили на топливных элементах приводятся в движение благодаря энергии, вырабатываемой в процессе химической реакции с участием водорода и кислорода. Эти автомобили называют полностью экологически чистыми, поскольку они выбрасывают в атмосферу только воду.
Руководство Nissan заявило, что высокая цена самого автомобиля, а также медленные темпы установки водородных автозаправочных станций мешают внедрению в жизнь работающих на топливных элементах автомобилей. В связи с этим компанией было принято решение о замораживании проекта.
Ранее стало известно, что Nissan прекратит разработку дизельных двигателей, сосредоточившись на электрификации модельного ряда. Исключением станет лишь коммерческий транспорт, который продолжат оснащать дизельными моторами, но закупаемыми у других производителей.
По мнению руководства Nissan, спрос на дизельные автомобили будет сокращаться на всех рынках, особенно учитывая планируемые ограничения европейский стран на передвижения машин с моторами на "тяжелом топливе" в центрах крупных городов.
Читайте также: Nissan приостановила разработку водородного автомобиля
Сходное решение приняла компания Volvo, которая планирует постепенно отказаться от дизелей. Предлагаться будут исключительно бензиновые и гибридные бензо-электрические силовые установки. В 2019 году появится вариант с "мягким гибридом".
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