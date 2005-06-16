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Раздел: Авто  
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Nissan решил отказаться от выпуска водородных автомобилей

Nissan решил отказаться от выпуска водородных автомобилейВ компании негативно оценили перспективы использования автомобилей на топливных элементах.

Японский автопроизводитель Nissan заявил, что замораживает проект совместной разработки с компаниями Daimler и Ford автомобиля на топливных элементах. пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.

"Официальные представители компании Nissan заявили, что перспективы использования автомобилей на топливных элементах в ближайшее время представляются маловероятными", – отметили в агентстве.

Автомобили на топливных элементах приводятся в движение благодаря энергии, вырабатываемой в процессе химической реакции с участием водорода и кислорода. Эти автомобили называют полностью экологически чистыми, поскольку они выбрасывают в атмосферу только воду.

Руководство Nissan заявило, что высокая цена самого автомобиля, а также медленные темпы установки водородных автозаправочных станций мешают внедрению в жизнь работающих на топливных элементах автомобилей. В связи с этим компанией было принято решение о замораживании проекта.

Ранее стало известно, что Nissan прекратит разработку дизельных двигателей, сосредоточившись на электрификации модельного ряда. Исключением станет лишь коммерческий транспорт, который продолжат оснащать дизельными моторами, но закупаемыми у других производителей.

По мнению руководства Nissan, спрос на дизельные автомобили будет сокращаться на всех рынках, особенно учитывая планируемые ограничения европейский стран на передвижения машин с моторами на "тяжелом топливе" в центрах крупных городов.

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Сходное решение приняла компания Volvo, которая планирует постепенно отказаться от дизелей. Предлагаться будут исключительно бензиновые и гибридные бензо-электрические силовые установки. В 2019 году появится вариант с "мягким гибридом".
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Сегодня, 12:01 » Автор: Алена Шимко
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На данный момент специалисты рассматривают экономическую целесообразность запуска в производство серии автомобилей на водородном топливе. В 2009 году Mercedes-Benz уже пытались вывести на рынок автомобиль на водородном топливе. Тогда экологически чистой силовой установкой укомплектовали компактвэн B-класса, однако проект

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