Nissan решил отказаться от выпуска водородных автомобилей

Похожие новости по теме

Компания Nissan вслед за Toyota прекратит продажи легковых дизельных машин в связи с падением спроса на европейском рынке.

На данный момент специалисты рассматривают экономическую целесообразность запуска в производство серии автомобилей на водородном топливе. В 2009 году Mercedes-Benz уже пытались вывести на рынок автомобиль на водородном топливе. Тогда экологически чистой силовой установкой укомплектовали компактвэн B-класса, однако проект