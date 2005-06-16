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Раздел: Авто  
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Свежий рейтинг самых надежных автомобилей 2018 года

Свежий рейтинг самых надежных автомобилей 2018 годаАвторитетная аналитическая компания США – J.D. Power – составила рейтинг надежности новых авто 2018.

Представленный список специалисты подкрепили хорошей новостью – качество машин растет четвертый год подряд, передает Хроника.инфо со ссылкой на Автоцентр.

В своем исследовании специалисты опирались на количество проблем, возникших на 100 автомобилей в течение первых 90 дней владения. Чем больше количество проблем – тем выше уровень качества. Автомобили-подбедители были выбраны в восьми категориях.

Согласно исследованию этого года, качество новых авто в сравнении с 2017-м улучшилось на 4%. При этом рост также отмечен в шести из восьми категорий.

Что касается самых надежных марок, здесь лидерство принадлежит корейским брендам – Genesis, Kia и Hyundai. За ними последовали Porsche, Ford и Chevrolet. А вот в конце списка расположились премиальные марки – Land Rover, Jaguar и Volvo.

Самой надежной городской моделью американцы определили Kia Rio, в то время как Toyota Corolla завоевала высшую награду в классе компактных автомобилей. В бизнес-классе победу завоевали Acura ILX и BMW 4-Series, а в сегменте премиальных авто – BMW 7-Series и Mercedes S-Class. Лидерство в категориях компактный, среднеразмерный и полноразмерный седан одержали Nissan Altima, Lincoln Continental и Nissan Maxima соответственно.

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Победителями среди SUV оказались Buick Envision, Kia Sorento, Hyundai Tucson и Ford Expedition. Mercedes GLA и Lincoln MKC завоевали первое место в классе премиальных вседорожников. Наконец, лидерами классов пикап, спорткар и другие стали – Chevrolet Silverado и Silverado HD, Ford Mustang и F-Series Super Duty, а также Dodge Grand Caravan.
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Сегодня, 14:03 » Автор: Алена Шимко
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