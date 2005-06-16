В Honda поделились подробностями о новом седане

Похожие новости по теме

Компания Honda намерена вернуть на рынок гибридную модель Insight, которая три года назад была снята с конвейера из-за плохих продаж.

Спрос на эту модель автомобилей падает в Европе, но ее еще можно заказать в Великобритании и Франции. В 1999 году Honda стала первым автопроизводителем, предложившим гибридный автомобиль на массовом мировом рынке.