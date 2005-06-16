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Раздел: Авто  
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В Honda поделились подробностями о новом седане

В Honda поделились подробностями о новом седанеHonda разработала новое поколение гибридного автомобиля Honda Insight, который будет продаваться как модель 2019 года.

Прежде всего, отметим, что Honda Insight нового поколения построен на базе Honda Civic. Внешне даже не скажешь, что перед нами гибрид. Он разрабатывался «просто как красивый автомобиль», пишет Хроника.инфо со ссылкой на Autonews.

У нового Insight, в отличие от Civic, более широкая решетка радиатора, и в целом более агрессивный дизайн. Выглядит он вполне красиво, в отличие от, например, Toyota Prius предыдущего поколения (новое поколение этой модели стало более привлекательным).

Также стильно сделан и салон новой Insight. Конечно, он сильно напоминает салон Civic, но это не недостаток, а, наоборот, на наш взгляд преимущество. Внутри тоже мало что говорит о том, что перед нами гибридный автомобиль. В базовой комплектации есть технология безопасности Honda Sensing.

Силовая установка состоит из четырехцилиндрового 1,5 л двигателя, двух электромоторов и литий-ионной батареи. Это модернизированная гибридная силовая установка 2014 года, использовавшаяся в Accord. Ее общая мощность – 151 л.с. Есть три режима движения — Normal, Econ, и Sport. Они могут сделать автомобиль более экономичным, или, например, более быстрым и мощным.

Honda Insight 2019 стоит 22 830 долларов, что всего на 600 долларов дороже, чем Hyundai Ioniq. Для сравнения — Toyota Prius стоит 23 475 долларов. Самая дорогая версия Insight – Touring (28 090 долларов). Она дополнительно имеет навигацию, люк, 17-дюймовые колесные диски, кожаные сиденья.

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В целом, гибридный Honda Insight нового поколения мало ассоциируется со всем тем, что есть у гибридных машин. Это простой, стильный, экономичный седан.
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Сегодня, 15:28 » Автор: Алена Шимко
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