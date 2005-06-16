Раздел: Авто
Новый универсал Seat Leon сфотографировали на дорожных тестах
Универсал Seat Leon в мощном камуфляже был сфотографирован во время дорожных тестов.
Дебют автомобиля состоится уже в следующем году и, по всей видимости, практически одновременно с родственником VW Golf, с которым Leon делит платформу MQB, пишет Хроника.инфо со ссылкой на АвтоРиа.
Причем, судя по появлению на дорогах универсала, модель со старта будет доступна сразу в двух кузовах. Как они будут выглядеть - по всей видимости, большой секрет, поскольку маскарадной пленкой заклеили даже фары.
Однако, выштамповки на боковине и лаконичные линии позволяют идентифицировать фирменный стиль испанского производителя.
Немногое известно и о технических характеристиках “Леона”. Ожидается, что автомобиль получит широкую моторную гамму, которая будет начинаться с 1,0 и 1,5-литровых бензиновых турбомоторов семейства ЕА 211 evo - это силовые агрегаты VW нового поколения, работающие по циклу Миллера с ранним закрытием впускных клапанов и оборудованные турбокомпрессором с изменяемой геометрией.
Наиболее мощным станет 2-литровый двигатель, развивающий 190 л.с., а в модификации для Leon Cupra - 300 л.с. Любителям сэкономить предложат двухлитровый дизель и гибридную модификацию с запасом хода на электротяге до 50 километров.
Также в линейке останется версия с заводским ГБО, работающим на метане.
Читайте также: В Корее проходят испытания SEAT Leon Cupra
Новый Seat Leon получит современную модульную информационную систему MIB разработки VW и стандартную цифровую приборную панель. Также будет существенно расширен набор средств активной безопасности, позволяющих электронике частично перехватывать управление автомобилем в критических ситуациях.
Дебют автомобиля состоится уже в следующем году и, по всей видимости, практически одновременно с родственником VW Golf, с которым Leon делит платформу MQB, пишет Хроника.инфо со ссылкой на АвтоРиа.
Причем, судя по появлению на дорогах универсала, модель со старта будет доступна сразу в двух кузовах. Как они будут выглядеть - по всей видимости, большой секрет, поскольку маскарадной пленкой заклеили даже фары.
Однако, выштамповки на боковине и лаконичные линии позволяют идентифицировать фирменный стиль испанского производителя.
Немногое известно и о технических характеристиках “Леона”. Ожидается, что автомобиль получит широкую моторную гамму, которая будет начинаться с 1,0 и 1,5-литровых бензиновых турбомоторов семейства ЕА 211 evo - это силовые агрегаты VW нового поколения, работающие по циклу Миллера с ранним закрытием впускных клапанов и оборудованные турбокомпрессором с изменяемой геометрией.
Наиболее мощным станет 2-литровый двигатель, развивающий 190 л.с., а в модификации для Leon Cupra - 300 л.с. Любителям сэкономить предложат двухлитровый дизель и гибридную модификацию с запасом хода на электротяге до 50 километров.
Также в линейке останется версия с заводским ГБО, работающим на метане.
Читайте также: В Корее проходят испытания SEAT Leon Cupra
Новый Seat Leon получит современную модульную информационную систему MIB разработки VW и стандартную цифровую приборную панель. Также будет существенно расширен набор средств активной безопасности, позволяющих электронике частично перехватывать управление автомобилем в критических ситуациях.
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