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Раздел: Авто  
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Новый универсал Seat Leon сфотографировали на дорожных тестах

Новый универсал Seat Leon сфотографировали на дорожных тестахУниверсал Seat Leon в мощном камуфляже был сфотографирован во время дорожных тестов.

Дебют автомобиля состоится уже в следующем году и, по всей видимости, практически одновременно с родственником VW Golf, с которым Leon делит платформу MQB, пишет Хроника.инфо со ссылкой на АвтоРиа.

Причем, судя по появлению на дорогах универсала, модель со старта будет доступна сразу в двух кузовах. Как они будут выглядеть - по всей видимости, большой секрет, поскольку маскарадной пленкой заклеили даже фары.

Однако, выштамповки на боковине и лаконичные линии позволяют идентифицировать фирменный стиль испанского производителя.

Немногое известно и о технических характеристиках “Леона”. Ожидается, что автомобиль получит широкую моторную гамму, которая будет начинаться с 1,0 и 1,5-литровых бензиновых турбомоторов семейства ЕА 211 evo - это силовые агрегаты VW нового поколения, работающие по циклу Миллера с ранним закрытием впускных клапанов и оборудованные турбокомпрессором с изменяемой геометрией.

Наиболее мощным станет 2-литровый двигатель, развивающий 190 л.с., а в модификации для Leon Cupra - 300 л.с. Любителям сэкономить предложат двухлитровый дизель и гибридную модификацию с запасом хода на электротяге до 50 километров.

Также в линейке останется версия с заводским ГБО, работающим на метане.

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Новый Seat Leon получит современную модульную информационную систему MIB разработки VW и стандартную цифровую приборную панель. Также будет существенно расширен набор средств активной безопасности, позволяющих электронике частично перехватывать управление автомобилем в критических ситуациях.
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Сегодня, 17:02 » Автор: Алена Шимко
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