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Раздел: Авто  
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Опубликован рейтинг самых надежных автомобилей в мире

Опубликован рейтинг самых надежных автомобилей в миреВ 2018 году самые надежные автомобили – бренда Genesis.

Американская компания J.D. Power опубликовала рейтинг надежности автомобилей 2018 года, и в нем все три первых места заняли южнокорейские бренды — Genesis, Kia и Hyundai. Последнее место занял Land Rover, передает Хроника.инфо со ссылкой на Autonews

J.D. Power составляет ежегодный рейтинг надежности автомобилей на основании опроса нескольких десятков тысяч владельцев новых автомобилей. Измеряется количество проблем в восьми категориях, возникших у 100 автомобилей на протяжении первых 90 дней после покупки. Средний показатель по индустрии (количество неисправностей на 100 автомобилей) увеличивается четвертый год подряд, что свидетельствует о том, что автопроизводители стали делать более надежные машины.

В 2018 году самые надежные автомобили – бренда Genesis. У них 68 неисправностей на 100 автомобилей. Даже идут бренды Kia и Hyundai – 72 и 74 неисправностей соответственно. Получается, что южнокорейские автомобили сейчас самые надежные. Хотя, конечно, и у них бывают проблемы.

Далее располагаются автомобили брендов Porsche, Ford и Chevrolet. Лучшим японским брендом по надежности в 2018 году стал Lexus. Он занял 8-е место.

У BMW зарегистрировано 87 поломок на 100 автомобилей, у Mercedes – 92 поломки, а у Toyota – 96 поломок.

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Последнее место в этом рейтинге занял Land Rover – у него 160 неисправностей на 100 автомобилей. Перед ним расположились Jaguar и Volvo – 148 и 122 неисправностей на 100 автомобилей соответственно.

Опубликован рейтинг самых надежных автомобилей в мире
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 Теги: автомобиль, рейтинг

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Сегодня, 02:39 » Автор: Татьяна Ларина
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