Раздел: Авто
Опубликован рейтинг самых надежных автомобилей в мире
В 2018 году самые надежные автомобили – бренда Genesis.
Американская компания J.D. Power опубликовала рейтинг надежности автомобилей 2018 года, и в нем все три первых места заняли южнокорейские бренды — Genesis, Kia и Hyundai. Последнее место занял Land Rover, передает Хроника.инфо со ссылкой на Autonews
J.D. Power составляет ежегодный рейтинг надежности автомобилей на основании опроса нескольких десятков тысяч владельцев новых автомобилей. Измеряется количество проблем в восьми категориях, возникших у 100 автомобилей на протяжении первых 90 дней после покупки. Средний показатель по индустрии (количество неисправностей на 100 автомобилей) увеличивается четвертый год подряд, что свидетельствует о том, что автопроизводители стали делать более надежные машины.
В 2018 году самые надежные автомобили – бренда Genesis. У них 68 неисправностей на 100 автомобилей. Даже идут бренды Kia и Hyundai – 72 и 74 неисправностей соответственно. Получается, что южнокорейские автомобили сейчас самые надежные. Хотя, конечно, и у них бывают проблемы.
Далее располагаются автомобили брендов Porsche, Ford и Chevrolet. Лучшим японским брендом по надежности в 2018 году стал Lexus. Он занял 8-е место.
У BMW зарегистрировано 87 поломок на 100 автомобилей, у Mercedes – 92 поломки, а у Toyota – 96 поломок.
Читайте также: Опубликован рейтинг самых надежных японских автомобилей
Последнее место в этом рейтинге занял Land Rover – у него 160 неисправностей на 100 автомобилей. Перед ним расположились Jaguar и Volvo – 148 и 122 неисправностей на 100 автомобилей соответственно.
Американская компания J.D. Power опубликовала рейтинг надежности автомобилей 2018 года, и в нем все три первых места заняли южнокорейские бренды — Genesis, Kia и Hyundai. Последнее место занял Land Rover, передает Хроника.инфо со ссылкой на Autonews
J.D. Power составляет ежегодный рейтинг надежности автомобилей на основании опроса нескольких десятков тысяч владельцев новых автомобилей. Измеряется количество проблем в восьми категориях, возникших у 100 автомобилей на протяжении первых 90 дней после покупки. Средний показатель по индустрии (количество неисправностей на 100 автомобилей) увеличивается четвертый год подряд, что свидетельствует о том, что автопроизводители стали делать более надежные машины.
В 2018 году самые надежные автомобили – бренда Genesis. У них 68 неисправностей на 100 автомобилей. Даже идут бренды Kia и Hyundai – 72 и 74 неисправностей соответственно. Получается, что южнокорейские автомобили сейчас самые надежные. Хотя, конечно, и у них бывают проблемы.
Далее располагаются автомобили брендов Porsche, Ford и Chevrolet. Лучшим японским брендом по надежности в 2018 году стал Lexus. Он занял 8-е место.
У BMW зарегистрировано 87 поломок на 100 автомобилей, у Mercedes – 92 поломки, а у Toyota – 96 поломок.
Читайте также: Опубликован рейтинг самых надежных японских автомобилей
Последнее место в этом рейтинге занял Land Rover – у него 160 неисправностей на 100 автомобилей. Перед ним расположились Jaguar и Volvo – 148 и 122 неисправностей на 100 автомобилей соответственно.
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