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Раздел: Авто  
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Раскрыты характеристики внедорожника Jeep Renegade 2019

Раскрыты характеристики внедорожника Jeep Renegade 2019Официальный дебют Jeep Renegade 2019 прошел несколько недель назад в Турине.

Сейчас американский машиностроитель опубликовал главные характеристики внедорожного автомобиля, а также рассказал об особенностях модели, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Автолюбители.

Новый Джип получил много дизайнерских изменений. Головная оптика и радиаторная решетка были доработаны. Арки колес и задние фары изменили свою внешность. В общем эксперты разработали более сильный и престижный вид. Противотуманки со светодиодами и фары обеспечивают на 50проц. большую видимость. Автопроизводитель предоставит 7 модификаций колесных дисков на 16-19 дюймов.

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Подкапотное пространство Jeep Renegade 2019 модельного года занимает бензиновый 1- литровый силовой агрегат или 1,3-литровый двигатель, мощностью до 120, 150 и 180 «коней» при крутящих моментах силы в 190 и 270 Нм. Также доступен дизельный Multijet II объемами 1,6 и 2 л. В качестве коробки передач предложена «механика» на 6 диапазонов и вариатор на 9 ступеней. В реализацию поступит как передняя, так и полноприводная версия. Модификация Renegade Trailhawk отличилась клиренсом в 210 мм и адаптивные колеса.
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 Теги: внедорожник, Renegade 2019

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Сегодня, 07:20 » Автор: Татьяна Ларина
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