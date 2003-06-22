Раздел: Авто
Раскрыты характеристики внедорожника Jeep Renegade 2019
Официальный дебют Jeep Renegade 2019 прошел несколько недель назад в Турине.
Сейчас американский машиностроитель опубликовал главные характеристики внедорожного автомобиля, а также рассказал об особенностях модели, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Автолюбители.
Новый Джип получил много дизайнерских изменений. Головная оптика и радиаторная решетка были доработаны. Арки колес и задние фары изменили свою внешность. В общем эксперты разработали более сильный и престижный вид. Противотуманки со светодиодами и фары обеспечивают на 50проц. большую видимость. Автопроизводитель предоставит 7 модификаций колесных дисков на 16-19 дюймов.
Читайте также: Jeep готовит новый флагманский внедорожник и обновленный Renegade
Подкапотное пространство Jeep Renegade 2019 модельного года занимает бензиновый 1- литровый силовой агрегат или 1,3-литровый двигатель, мощностью до 120, 150 и 180 «коней» при крутящих моментах силы в 190 и 270 Нм. Также доступен дизельный Multijet II объемами 1,6 и 2 л. В качестве коробки передач предложена «механика» на 6 диапазонов и вариатор на 9 ступеней. В реализацию поступит как передняя, так и полноприводная версия. Модификация Renegade Trailhawk отличилась клиренсом в 210 мм и адаптивные колеса.
Сейчас американский машиностроитель опубликовал главные характеристики внедорожного автомобиля, а также рассказал об особенностях модели, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Автолюбители.
Новый Джип получил много дизайнерских изменений. Головная оптика и радиаторная решетка были доработаны. Арки колес и задние фары изменили свою внешность. В общем эксперты разработали более сильный и престижный вид. Противотуманки со светодиодами и фары обеспечивают на 50проц. большую видимость. Автопроизводитель предоставит 7 модификаций колесных дисков на 16-19 дюймов.
Читайте также: Jeep готовит новый флагманский внедорожник и обновленный Renegade
Подкапотное пространство Jeep Renegade 2019 модельного года занимает бензиновый 1- литровый силовой агрегат или 1,3-литровый двигатель, мощностью до 120, 150 и 180 «коней» при крутящих моментах силы в 190 и 270 Нм. Также доступен дизельный Multijet II объемами 1,6 и 2 л. В качестве коробки передач предложена «механика» на 6 диапазонов и вариатор на 9 ступеней. В реализацию поступит как передняя, так и полноприводная версия. Модификация Renegade Trailhawk отличилась клиренсом в 210 мм и адаптивные колеса.
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