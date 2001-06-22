Раздел: Авто
В Николаеве видели кроссовер Alfa Romeo с мотором Ferrari
В Николаеве неожиданно засветилась новая Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio.
Это не просто первый кроссовер Альфа Ромео в истории, а его заряженная скоростная версия, пишет Хроника.инфо со ссылкой на ТопЖыр.
Чтобы ты понял, насколько этот автомобиль крут, достаточно одного факта: именно Stelvio Quadrifoglio принадлежит рекорд круга Нюрбургринга среди кроссоверов – 7 минут 51,7 секунды. То есть, Альфа Ромео «сделала» на Нордшляйфе и BMW X6 M, и Porsche Cayenne Turbo S.
Спортивный кроссовер Alfa Romeo смог добиться такого результата благодаря 2,9-литровому V6 твин-турбо на 510 л. с., разработанному специалистами Ferrari. Он разгоняется до 100 км/ч за 3,8 с и способен развить 283 км/ч.
Новая Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio оснащена 8-ступенчатой автоматической КПП и полным приводом Q4 с векторизацей тяги. В арсенале авто – активная подвеска с изменяемым клиренсом и карбоново-керамические тормоза.
Читайте также: Кроссовер Alfa Romeo Stelvio вывели на дорожные испытания
Alfa Romeo Stelvio в Украине предложена только с 2,0-литровыми бензиновыми турбочетверками на 200 и 280 л. с. Спортивный Quadrifoglio у нас пока официально не представлен, а Европе он стоит от 89 тыс. евро.
Это не просто первый кроссовер Альфа Ромео в истории, а его заряженная скоростная версия, пишет Хроника.инфо со ссылкой на ТопЖыр.
Чтобы ты понял, насколько этот автомобиль крут, достаточно одного факта: именно Stelvio Quadrifoglio принадлежит рекорд круга Нюрбургринга среди кроссоверов – 7 минут 51,7 секунды. То есть, Альфа Ромео «сделала» на Нордшляйфе и BMW X6 M, и Porsche Cayenne Turbo S.
Спортивный кроссовер Alfa Romeo смог добиться такого результата благодаря 2,9-литровому V6 твин-турбо на 510 л. с., разработанному специалистами Ferrari. Он разгоняется до 100 км/ч за 3,8 с и способен развить 283 км/ч.
Новая Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio оснащена 8-ступенчатой автоматической КПП и полным приводом Q4 с векторизацей тяги. В арсенале авто – активная подвеска с изменяемым клиренсом и карбоново-керамические тормоза.
Читайте также: Кроссовер Alfa Romeo Stelvio вывели на дорожные испытания
Alfa Romeo Stelvio в Украине предложена только с 2,0-литровыми бензиновыми турбочетверками на 200 и 280 л. с. Спортивный Quadrifoglio у нас пока официально не представлен, а Европе он стоит от 89 тыс. евро.
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