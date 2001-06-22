» » В Николаеве видели кроссовер Alfa Romeo с мотором Ferrari
Раздел: Авто  
-2

В Николаеве видели кроссовер Alfa Romeo с мотором Ferrari

В Николаеве видели кроссовер Alfa Romeo с мотором FerrariВ Николаеве неожиданно засветилась новая Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio.

Это не просто первый кроссовер Альфа Ромео в истории, а его заряженная скоростная версия, пишет Хроника.инфо со ссылкой на ТопЖыр.

Чтобы ты понял, насколько этот автомобиль крут, достаточно одного факта: именно Stelvio Quadrifoglio принадлежит рекорд круга Нюрбургринга среди кроссоверов – 7 минут 51,7 секунды. То есть, Альфа Ромео «сделала» на Нордшляйфе и BMW X6 M, и Porsche Cayenne Turbo S.

Спортивный кроссовер Alfa Romeo смог добиться такого результата благодаря 2,9-литровому V6 твин-турбо на 510 л. с., разработанному специалистами Ferrari. Он разгоняется до 100 км/ч за 3,8 с и способен развить 283 км/ч.

Новая Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio оснащена 8-ступенчатой автоматической КПП и полным приводом Q4 с векторизацей тяги. В арсенале авто – активная подвеска с изменяемым клиренсом и карбоново-керамические тормоза.

Читайте также: Кроссовер Alfa Romeo Stelvio вывели на дорожные испытания

Alfa Romeo Stelvio в Украине предложена только с 2,0-литровыми бензиновыми турбочетверками на 200 и 280 л. с. Спортивный Quadrifoglio у нас пока официально не представлен, а Европе он стоит от 89 тыс. евро.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 12:01 » Автор: Алена Шимко
     598
     0

Похожие новости по теме

Рассекречен дизайн нового Alfa Romeo Stelvio Рассекречен дизайн нового Alfa Romeo Stelvio

Alfa Romeo представила кроссовер с более гуманным ценником.

Появились шпионские фотографии внедорожника Alfa Romeo Появились шпионские фотографии внедорожника Alfa Romeo

Итальянский автопроизводитель Alfa Romeo готовится вывести на рынок кроссовер Stelvio.

Alfa Romeo показала свой первый кроссовер Alfa Romeo показала свой первый кроссовер

На рынок Alfa Romeo Stelvio выйдет уже в первом квартале 2017 года

Кроссовер Alfa Romeo Stelvio вывели на дорожные испытания Кроссовер Alfa Romeo Stelvio вывели на дорожные испытания

Фотошпионам удалось заснять закамуфлированный новый кроссовер Alfa Romeo Stelvio во время дорожных испытаний.

Alfa Romeo представит новый кроссовер Stelvio Alfa Romeo представит новый кроссовер Stelvio

Компания Alfa Romeo покажет кроссовер Stelvio в Лос-Анджелесе.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх