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Раздел: Авто  
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Mazda представила обновленный спорткар MX-5

Mazda представила обновленный спорткар MX-5Модернизация популярного спорткара затронула в основном техническую часть, ощутимо подросла и мощность двухлитрового двигателя – прибавка составила 17%.

Продажи Mazda MX-5 2019 модельного года в Европе начнутся в нынешнем августе, правда, не на всех рынках одновременно, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Автомания.

В родстере поменяли стопоры дверей, подстаканники, механизм открытия дверей и ручки настройки положения кресел, увеличили диапазон регулировки рулевой колонки, добавили в список опций мягкую крышу коричневого цвета и черные 17-дюймовые колесные диски.

Среди систем безопасности появилась функция распознавания дорожных знаков и автоматического торможения на городских скоростях в случае опасности ДТП.

Помимо прочего, он получил модернизированную версию мотора Skyactiv-G 2.0. Допустимые для него обороты были увеличены с 6800 до 7500 об/мин, мощность поднята с 160 до 184 л.с. (при 7000 об/мин ), а максимальный крутящий момент — с 200 до 205 Н•м (при 4000 об/мин). Базовый мотор Skyactiv-G 1.5 (131 л.с.) тоже модернизирован, но куда скромнее. Его мощность выросла со 130 до 132 л.с., а крутящий момент — со 150 до 152 Нм. Оба двигателя соответствуют новым экологическим нормам Euro-6d TEMP при измерениях по испытательному циклу WTLP/RDE.

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На родине базовая Mazda Roadster с мягким верхом стоит 23200 долларов, а за версию RF со складной жесткой крышей просят минимум 30600 долларов.
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Сегодня, 13:34 » Автор: Алена Шимко
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