Раздел: Авто
Mazda представила обновленный спорткар MX-5
Модернизация популярного спорткара затронула в основном техническую часть, ощутимо подросла и мощность двухлитрового двигателя – прибавка составила 17%.
Продажи Mazda MX-5 2019 модельного года в Европе начнутся в нынешнем августе, правда, не на всех рынках одновременно, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Автомания.
В родстере поменяли стопоры дверей, подстаканники, механизм открытия дверей и ручки настройки положения кресел, увеличили диапазон регулировки рулевой колонки, добавили в список опций мягкую крышу коричневого цвета и черные 17-дюймовые колесные диски.
Среди систем безопасности появилась функция распознавания дорожных знаков и автоматического торможения на городских скоростях в случае опасности ДТП.
Помимо прочего, он получил модернизированную версию мотора Skyactiv-G 2.0. Допустимые для него обороты были увеличены с 6800 до 7500 об/мин, мощность поднята с 160 до 184 л.с. (при 7000 об/мин ), а максимальный крутящий момент — с 200 до 205 Н•м (при 4000 об/мин). Базовый мотор Skyactiv-G 1.5 (131 л.с.) тоже модернизирован, но куда скромнее. Его мощность выросла со 130 до 132 л.с., а крутящий момент — со 150 до 152 Нм. Оба двигателя соответствуют новым экологическим нормам Euro-6d TEMP при измерениях по испытательному циклу WTLP/RDE.
Читайте также: BMW официально представила новый четырехдверный спорткар
На родине базовая Mazda Roadster с мягким верхом стоит 23200 долларов, а за версию RF со складной жесткой крышей просят минимум 30600 долларов.
Продажи Mazda MX-5 2019 модельного года в Европе начнутся в нынешнем августе, правда, не на всех рынках одновременно, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Автомания.
В родстере поменяли стопоры дверей, подстаканники, механизм открытия дверей и ручки настройки положения кресел, увеличили диапазон регулировки рулевой колонки, добавили в список опций мягкую крышу коричневого цвета и черные 17-дюймовые колесные диски.
Среди систем безопасности появилась функция распознавания дорожных знаков и автоматического торможения на городских скоростях в случае опасности ДТП.
Помимо прочего, он получил модернизированную версию мотора Skyactiv-G 2.0. Допустимые для него обороты были увеличены с 6800 до 7500 об/мин, мощность поднята с 160 до 184 л.с. (при 7000 об/мин ), а максимальный крутящий момент — с 200 до 205 Н•м (при 4000 об/мин). Базовый мотор Skyactiv-G 1.5 (131 л.с.) тоже модернизирован, но куда скромнее. Его мощность выросла со 130 до 132 л.с., а крутящий момент — со 150 до 152 Нм. Оба двигателя соответствуют новым экологическим нормам Euro-6d TEMP при измерениях по испытательному циклу WTLP/RDE.
Читайте также: BMW официально представила новый четырехдверный спорткар
На родине базовая Mazda Roadster с мягким верхом стоит 23200 долларов, а за версию RF со складной жесткой крышей просят минимум 30600 долларов.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
228
0
Также советуем посмотреть
- Этому мускулистому шимпанзе позавидует любой бодибилдер
- Щодо долі Сєнцова вже не витримують нерви
- Сенсация: в Британии «призрак» дал интервью
- Прошу Колесникова больше не возрождать потенциал Донбасса
- В Украине сократят ширину дорог
- В США любопытный медведь стал «пленником» автомобиля
- Девушка стала звездой Сети, устроив переполох на свадьбе любовника
- Россия организует войны ради обогащения своей верхушки
- Кольченко разрешили трехдневное свидение с мамой
- В США самолет и НЛО устроили «ДТП» в небе
- «ЛНР»: без чужих воевать не будут
- На Киевщине проведут контрдиверсионные учения
- У Сенцова есть шанс, у Путина тоже
- В Калифорнии медведь решил насладиться просторным бассейном
- Шлях до НАТО продовжиться
- В Британии родители через суд оградили себя от сына-попрошайки
- Двойной удар по Газпрому
- Сутки в ООС: один военный получил осколочное ранение
- Семья енотов покорила Сеть своей неугомонностью и весельем
- Забавные кадры из повседневной жизни жителей Азии
- Угнанный в Германии 50-ти тонный кран нашли в Египте
- "До свидания, школа": самые смешные снимки выпускников
- В Украине проведут масштабные учения авиации
- Свежие фотомемы для отличного настроения
- Дожить до пятницы: подборка лучших анекдотов
- Оптические иллюзии, способные развеселить любого
- Сенцов не прекратит голодовку несмотря на ухудшение состояния
- Прикольные фотки от людей с особенным воображением
- В НАТО призвали страны сплотиться против российской угрозы
- Неудачные фотки животных, способные насмешить каждого
Оставьте свой комментарий