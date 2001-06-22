Раздел: Авто
На рынке Европы появится самый бюджетный кроссовер Renault
Псевдокроссовер Renault Kwid, который продается в Индии и Южной Америке за 4-5 тыс. евро, смогут купить и европейцы.
Автомобиль переживет плановое обновление, пишет Хроника.инфо со ссылкой на АвтоЦентр.
Скорее всего, в Европе приподнятый хетчбэк будет продаваться под брендом Dacia. А вот если он выйдет на украинский рынок, здесь его следует ожидать с шильдиками Рено.
Судя по изображениям, модернизированный Renault Kwid другие бамперы, колесные арки и частично решетка радиатора. Моторы, судя по всему, останутся теми же – 0,8- и 1,0-литровые бензиновые агрегаты на 57 и 68 сил. Оба двигателя состыковываются с 5-скоростной механикой и передним приводом.
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К слову, Renault Kwid является бестселлером марки в Индии. С тех пор, как машина появилась в продаже осенью 2015 года, она разошлась тиражом свыше 200 тыс. экземпляров.
Автомобиль переживет плановое обновление, пишет Хроника.инфо со ссылкой на АвтоЦентр.
Скорее всего, в Европе приподнятый хетчбэк будет продаваться под брендом Dacia. А вот если он выйдет на украинский рынок, здесь его следует ожидать с шильдиками Рено.
Судя по изображениям, модернизированный Renault Kwid другие бамперы, колесные арки и частично решетка радиатора. Моторы, судя по всему, останутся теми же – 0,8- и 1,0-литровые бензиновые агрегаты на 57 и 68 сил. Оба двигателя состыковываются с 5-скоростной механикой и передним приводом.
Читайте также: Назван самый популярный бюджетный кроссовер Украины
К слову, Renault Kwid является бестселлером марки в Индии. С тех пор, как машина появилась в продаже осенью 2015 года, она разошлась тиражом свыше 200 тыс. экземпляров.
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