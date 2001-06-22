Раздел: Авто
Chevrolet представила новый спортивный Blazer
Компания Chevrolet представила спортивный кроссовер Blazer, который расположится в модельном ряду между Equinox и Traverse.
Дизайн кроссовера создавался под сильным влиянием внешнего вида Camaro последнего поколения, пишет Хроника.инфо со ссылкой на АвтоБлог.
Головная оптика кроссовера оказалась разделена: сверху дизайнеры расположили светодиодные ходовые огни, а чуть ниже по бокам на бампере — ксеноновые фары. Решетка радиатора выделяется внушительными габаритами, добавляя автомобиля агрессии.
В моторной гамме всего два двигателя: 2,5-литровая атмосферная «четверка» и 3,6-литровый V6. Оба сочетаются с единственной девятиступенчатой коробкой передач. Первый мотор развивает 194 л. с. и 255 Нм, а двигатель V6 — 308 л. с. и 365 Нм. Оба двигателя оснащены технологией старт-стоп.
Салон Сhevrolet Blazer заточен под комфорт водителя и пассажиров. В список оборудования входят беспроводная зарядка смартфонов, электронный замок перчаточного ящика, адаптивный круиз-контроль, автоподогрев руля, а также вентиляция и подогрев сидений, которые можно запустить дистанционно.
Читайте также: Chevrolet прорекламировала новый кроссовер с помощью пиджака
У американских дилеров машина появится не ранее начала 2019 года.
Дизайн кроссовера создавался под сильным влиянием внешнего вида Camaro последнего поколения, пишет Хроника.инфо со ссылкой на АвтоБлог.
Головная оптика кроссовера оказалась разделена: сверху дизайнеры расположили светодиодные ходовые огни, а чуть ниже по бокам на бампере — ксеноновые фары. Решетка радиатора выделяется внушительными габаритами, добавляя автомобиля агрессии.
В моторной гамме всего два двигателя: 2,5-литровая атмосферная «четверка» и 3,6-литровый V6. Оба сочетаются с единственной девятиступенчатой коробкой передач. Первый мотор развивает 194 л. с. и 255 Нм, а двигатель V6 — 308 л. с. и 365 Нм. Оба двигателя оснащены технологией старт-стоп.
Салон Сhevrolet Blazer заточен под комфорт водителя и пассажиров. В список оборудования входят беспроводная зарядка смартфонов, электронный замок перчаточного ящика, адаптивный круиз-контроль, автоподогрев руля, а также вентиляция и подогрев сидений, которые можно запустить дистанционно.
Читайте также: Chevrolet прорекламировала новый кроссовер с помощью пиджака
У американских дилеров машина появится не ранее начала 2019 года.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
250
0
Также советуем посмотреть
- Украинским военным удалось ликвидировать офицеров ВС РФ
- «Святого» Путина повесили на стену в российской детской библиотеке
- Кому необходимы эти запреты
- И смех, и грех: американку ранили хот-догом
- Процесс разведения сил и средств на Донбассе застопорился, - ОБСЕ
- Світ від Дональда Трампа
- По поводу высказываний супруги Турчинова
- В России помпезно открыли памятник с ошибкой
- Гройсман, судя по всему, вышел на тропу войны с Порошенко
- Этому мускулистому шимпанзе позавидует любой бодибилдер
- Щодо долі Сєнцова вже не витримують нерви
- Сенсация: в Британии «призрак» дал интервью
- Прошу Колесникова больше не возрождать потенциал Донбасса
- В Украине сократят ширину дорог
- В США любопытный медведь стал «пленником» автомобиля
- Девушка стала звездой Сети, устроив переполох на свадьбе любовника
- Россия организует войны ради обогащения своей верхушки
- Кольченко разрешили трехдневное свидение с мамой
- В США самолет и НЛО устроили «ДТП» в небе
- «ЛНР»: без чужих воевать не будут
- На Киевщине проведут контрдиверсионные учения
- У Сенцова есть шанс, у Путина тоже
- В Калифорнии медведь решил насладиться просторным бассейном
- Шлях до НАТО продовжиться
- В Британии родители через суд оградили себя от сына-попрошайки
- Двойной удар по Газпрому
- Сутки в ООС: один военный получил осколочное ранение
- Семья енотов покорила Сеть своей неугомонностью и весельем
- Забавные кадры из повседневной жизни жителей Азии
- Угнанный в Германии 50-ти тонный кран нашли в Египте
Оставьте свой комментарий