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Раздел: Авто  
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Chevrolet представила новый спортивный Blazer

Chevrolet представила новый спортивный BlazerКомпания Chevrolet представила спортивный кроссовер Blazer, который расположится в модельном ряду между Equinox и Traverse.

Дизайн кроссовера создавался под сильным влиянием внешнего вида Camaro последнего поколения, пишет Хроника.инфо со ссылкой на АвтоБлог.

Головная оптика кроссовера оказалась разделена: сверху дизайнеры расположили светодиодные ходовые огни, а чуть ниже по бокам на бампере — ксеноновые фары. Решетка радиатора выделяется внушительными габаритами, добавляя автомобиля агрессии.

В моторной гамме всего два двигателя: 2,5-литровая атмосферная «четверка» и 3,6-литровый V6. Оба сочетаются с единственной девятиступенчатой коробкой передач. Первый мотор развивает 194 л. с. и 255 Нм, а двигатель V6 — 308 л. с. и 365 Нм. Оба двигателя оснащены технологией старт-стоп.

Салон Сhevrolet Blazer заточен под комфорт водителя и пассажиров. В список оборудования входят беспроводная зарядка смартфонов, электронный замок перчаточного ящика, адаптивный круиз-контроль, автоподогрев руля, а также вентиляция и подогрев сидений, которые можно запустить дистанционно.

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У американских дилеров машина появится не ранее начала 2019 года.
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Сегодня, 17:01 » Автор: Алена Шимко
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