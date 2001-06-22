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Раздел: Авто  
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В Сеть слили фото нового седана Kia K9

В Сеть слили фото нового седана Kia K9В Сеть выложили фото закамуфлированной «четырехдверки» K9 новой генерации.

Модель также известна под именем Quoris. Большой седан Kia второго поколения дебютировал в Корее в марте этого года, там модель уже продают, на домашнем рынке она зовется K9, пишет Хроника.инфо со ссылкой на АвтоБлог.

Весной же показали и американскую модификацию, она практически идентична корейскому варианту. В Штатах «четырехдверка» нового поколения появится к концу 2018-го под индексом K900. Имя российской версии – Quoris, «наш» седан тоже вряд ли будет отличаться от K9/K900, его представят в этом году, но точная дата пока не объявлена.

Казалось бы, Kia уже нечего скрывать, однако на форуме портала Bobaedream появился снимок замаскированной машины: под камуфляжем угадывается флагман Kia, при этом автор фото утверждает, что оно было сделано недавно.

Предполагается, что марка вывела на тесты новый вариант исполнения K9/K900/Quoris.

У автомобиля на фото – черные колесные диски, которых пока нет в корейском конфигураторе. Не исключено, что Kia готовится вывести на рынок «оспортивленную» модификацию.

Согласно другой версии, производитель тестирует гибридный вариант. Напомним, новый K9/K900/Quoris построен на той же платформе, что и Genesis G90, тогда как седан Kia предыдущей генерации создан на базе Hyundai Equus (кстати, на смену этому Хёндэ и пришел G90).

Длина Quoris второго поколения равна 5 120 мм, что на 25 мм больше, чем у предшественника, ширина составляет 1 915 мм (+15 мм), высота прежняя – 1 490 мм, размер колесной базы – 3 105 мм (+60 мм). В Корее седан доступен с бензиновыми «атмосферниками» V6 3.8 GDI (315 л.с.) и V8 5.0 GDI (425 л.с.), а также с 370-сильным битурбированным V6 3.3.

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Все двигатели сочетаются с восьмиступенчатым автоматом. В «базе» «четырехдверка» – заднеприводная, за доплату для модели с моторами V6 можно заказать полный привод. Американскому седану K900 достался только один движок – V6 3.3.
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Сегодня, 17:58 » Автор: Алена Шимко
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