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Раздел: Авто  
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Toyota обновит бизнес-седан Camry

Toyota обновит бизнес-седан CamryНовый бизнес-седан Toyota Camry построен на совершенно новой модульной платформе TNGA.

На европейский рынок компания Toyota возвращает бизнес-седан Camry. Автомобиль Toyota Camry в новой генерации вернётся в Европу спустя 14 лет отсутствия, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Avtodream

Предполагается, что обновлённая модель Toyota Camry будет предлагаться на европейском рынке только с гибридной силовой установкой, и заменит здесь седан Toyota Avensis. В Европе гибридная Toyota Camry составит конкуренцию таким автомобилям как Ford Mondeo Hybrid и Volkswagen Passat GTE.

Новый бизнес-седан Toyota Camry построен на совершенно новой модульной платформе TNGA. На данной платформе после 2020 года компания Toyota планирует строить весь модельный ряд.

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В подкапотном пространстве автомобиля установлена гибридная силовая установка, состоящая из электрического мотора и бензинового двигателя ёмкостью 2,5 литра, общая производительность силового агрегата составляет 211 лошадиных сил.
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 Теги: Toyota, Camry

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Сегодня, 21:10 » Автор: Татьяна Ларина
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