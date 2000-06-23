Раздел: Авто
В Германии продают отлично сохранившийся УАЗ-452
Машину с чехословацкой маркировкой выставили на продажу за 7 тысяч евро.
Чехословацкой армии уже давно нет, а вот военные автомобили с ее маркировкой сегодня еще можно купить, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на АвтоЦентр.
Автомобили УАЗ-452, прозванные в народе «буханками», в свое время активно поставлялись в армии стран Варшавского договора, в том числе в Чехословакию.
Недавно одна из таких машин всплыла в немецком интернет-магазине – по цене 7000 евро. Машина 1986 года выпуска имеет мизерный пробег – всего 4833 км и очень хорошо сохранилась. Необычное в машине – ее двигатель, это 2,8-литровый дизельный агрегат итальянской марки VM Motori, мощностью 95 л.с., который хорошо известен по чешским тракторам Zetor.
Скорее всего дизель установили на «буханку» позднее. Первоначально военный УАЗ-452 использовался в качестве санитарного автомобиля, о чем свидетельствуют белые кругляши за передними дверьми, на которых в свое время были красные кресты.
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Внутри на боковинах также можно заметить крепежные элементы под носилки.
Чехословацкой армии уже давно нет, а вот военные автомобили с ее маркировкой сегодня еще можно купить, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на АвтоЦентр.
Автомобили УАЗ-452, прозванные в народе «буханками», в свое время активно поставлялись в армии стран Варшавского договора, в том числе в Чехословакию.
Недавно одна из таких машин всплыла в немецком интернет-магазине – по цене 7000 евро. Машина 1986 года выпуска имеет мизерный пробег – всего 4833 км и очень хорошо сохранилась. Необычное в машине – ее двигатель, это 2,8-литровый дизельный агрегат итальянской марки VM Motori, мощностью 95 л.с., который хорошо известен по чешским тракторам Zetor.
Скорее всего дизель установили на «буханку» позднее. Первоначально военный УАЗ-452 использовался в качестве санитарного автомобиля, о чем свидетельствуют белые кругляши за передними дверьми, на которых в свое время были красные кресты.
Читайте также: Новый Ford Focus получит уникальную опцию
Внутри на боковинах также можно заметить крепежные элементы под носилки.
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