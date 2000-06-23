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Раздел: Авто  
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В Японии появилась новая версия премиального седана Toyota Century

В Японии появилась новая версия премиального седана Toyota Century Стоимость автомобиля составит от 175 тысяч долларов.

На японском рынке появилось третье поколение легендарного седана Toyota Century, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.

Стоимость новинки, которая получила гибридную силовую установку, составляет 175 000 долларов. Внешность автомобиля третьей генерации идентична прототипу, показанному осенью прошлого года.

Седан по-прежнему имеет узнаваемый стиль, но теперь оборудован светодиодной оптикой. Габаритный размеры Toyota Century третьего поколения составляют 5335х1930х1505 мм, а размер колесной базы равен 3090 мм.

Салон новинки пополнился современной приборной панелью, а также на консоли появился сенсорный дисплей мультимедийной системы. Также экраны установлены и для каждого пассажира заднего ряда. Для них же есть и функция массажа.

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Спинка переднего левого сиденья оборудована встроенной подставкой для ног. Обивка сидений предлагается на выбор: кожаная или тканевая, на основе натуральной шерсти.

В Японии появилась новая версия премиального седана Toyota Century
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 Теги: Toyota Century, Япония

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Сегодня, 01:15 » Автор: Евгений Шевченко
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