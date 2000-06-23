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Украинское правительство взяло курс на сужение дорог

Украинское правительство взяло курс на сужение дорог Ширину полос будут уменьшать из соображений безопасности.

Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства вводит новую норму в Государственные строительные нормы относительно ширины полос движения в городах и селах с целью внедрения европейских стандартов безопасности на дорогах, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на АвтоМотоКлуб.

Об этом написал на своей странице в Facebook заместитель министра Лев Парцхаладзе.

Соответствующие изменения касаются проектирования новых и реконструкции существующих улиц и дорог и содержатся в новом ДБН В.2.3-5: 2018 "Улицы и дороги населенных пунктов".

Обновленная ДБН уже опубликована и вступит в силу с 1 сентября 2018 года.

"Сегодня в Украине ширина полос движения на дорогах составляет 3,5-3,75 метров в зависимости от их назначения. Однако европейская практика показывает, что дороги с меньшей шириной полосы движения - около 3-3,25 метров - подсознательно побуждают водителей ехать с меньшей скоростью ", - написал Парцхаладзе.

"Поэтому в новой ДБН по улицам и дорогам мы решили пересмотреть и адаптировать эту норму к европейским, соответственно сузив ширину полос движения на украинских дорогах при их проектировании и строительстве", - добавил он.
По словам Парцхаладзе, такие изменения будут способствовать повышению безопасности дорожного движения и уменьшению аварийности, увеличению пропускной способности улиц и уменьшению заторов, а также эффективному развитию велосипедного движения и общественного транспорта за счет обустройства отдельных полос для них.

Согласно новой ДБН, ширина полосы движения на магистральных улицах общегородского и районного значения в крупнейших, крупных, средних и малых городах, кроме дорог непрерывного движения, а также на поселковых дорогах и главных улицах составляет 3 м.

На магистралях общегородского значения непрерывного движения в крупнейших и крупных городах ширина полосы движения составляет 3,5 м.

На местных жилых улицах и дорогах всех населенных пунктов ширина полосы движения составляет 2,75 м.

Действующими сегодня строительными нормами ширина полосы движения предусмотрена 3,75 м - для I и II категорий дороги, 3,50 м - для ИИИ, 3,0 м - для IV, а для V категории ширина проезжей части предусмотрена на уровне 4, 5 м без разделения ее на полосы движения.

По информации Укравтодора, ежегодно в Украине совершается 180 000 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибает до 5000 человек и травмируются около 30 000. До 80% таких происшествий происходит в населенных пунктах.

Основными причинами таких происшествий являются нарушения водителями скоростного режима, что приводит к столкновениям и наезда на пешеходов.

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С целью улучшения ситуации, правительством утверждена стратегия повышения уровня безопасности дорожного движения в Украине на период до 2020 года, одним из направлений которой является уменьшение скорости в населенных пунктах до 50 км/ч.
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 Теги: дороги, сужение

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Сегодня, 02:27 » Автор: Евгений Шевченко
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