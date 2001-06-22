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Раздел: Авто  
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Так выглядит 55-летний Ferrari, проданный за 80 миллионов долларов

Так выглядит 55-летний Ferrari, проданный за 80 миллионов долларов Ожидается, что цена редкого автомобиля будет только расти.

Автомобиль Ferrari 250 GTO 1963 году получил титул самого дорогого автомобиля, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на 24 канал.

На аукционе его купили за рекордные 80 миллионов долларов.

Владельцем дорогого авто стал глава компании "ВезаТек" Дэвид Макнил, у которого уже настоящая коллекция Ferrari.

Кстати, это неплохая инвестиция.

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Ведь эксперты уверяют: через 5 лет стоимость машины возрастет до 100 миллионов долларов.

Так выглядит 55-летний Ferrari, проданный за 80 миллионов долларов
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 Теги: Ferrari, аукцион, автомобиль

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Сегодня, 05:26 » Автор: Евгений Шевченко
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